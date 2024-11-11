СК проверяет информацию об избиении детей в поселке Буланаш в Свердловской области

Posted 11 ноября, 09:15
Published 11 ноября, 09:15
Modified 11 ноября, 09:17
Updated 11 ноября, 09:17
Следователь СК проведет опрос очевидцев и установит степень тяжести вреда, который был причинен потерпевшим. После завершения проверки будет принято соответствующее решение, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Напомним, местные жители рассказали, что лидером в преступной компании является 13-летняя девочка из неблагополучной семьи. Хулиганы нападают на детей из-за того, что они не хотят с ними дружить. Одной школьнице они сломали нос и разбили губу.