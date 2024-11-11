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Posted 11 ноября, 09:15

Published 11 ноября, 09:15

Modified 11 ноября, 09:17

Updated 11 ноября, 09:17

СК проверяет информацию об избиении детей в поселке Буланаш в Свердловской области

СК проверяет информацию об избиении детей в поселке Буланаш в Свердловской области

11 ноября 2024, 09:15
Фото: 1MI.
Сотрудники Следкома в Свердловской областипроводят разбирательство с ситуацией о банде подростков в поселке Буланаш, которая нападает на детей.

Следователь СК проведет опрос очевидцев и установит степень тяжести вреда, который был причинен потерпевшим. После завершения проверки будет принято соответствующее решение, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Напомним, местные жители рассказали, что лидером в преступной компании является 13-летняя девочка из неблагополучной семьи. Хулиганы нападают на детей из-за того, что они не хотят с ними дружить. Одной школьнице они сломали нос и разбили губу.

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