Сливочное масло, осквернение Вечного огня в Тагиле, зарплаты водителей и выбросы НТМК

Федеральный эксперт объяснил TagilCity.ru причину подорожания сливочного масла в Свердловской области. По словам профессора финуниверситета при правительстве России Олега Матвейчева, никаких объективных причин для роста цен нет: скорее всего, произошел небольшой сбой в цепочке поставок, это вызвало искусственный ажиотаж и, как следствие, подорожание продукта.