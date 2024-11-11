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Posted 11 ноября, 17:05

Published 11 ноября, 17:05

Modified 11 ноября, 17:07

Updated 11 ноября, 17:07

Сливочное масло, осквернение Вечного огня в Тагиле, зарплаты водителей и выбросы НТМК

Сливочное масло, осквернение Вечного огня в Тагиле, зарплаты водителей и выбросы НТМК

11 ноября 2024, 17:05
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Редакция TagilCity.ru проанализировала причины роста цен на сливочное масло. Юные хулиганы закидали снегом Вечный огонь в Тагиле. В городе планируют поднять зарплаты водителям. Выбросы на ЕВРАЗ НТМК проверит Роспотребнадзор. Свердловчанам опять пообещали экстремальную погоду. Итоги за 11 ноября.

Федеральный эксперт объяснил TagilCity.ru причину подорожания сливочного масла в Свердловской области. По словам профессора финуниверситета при правительстве России Олега Матвейчева, никаких объективных причин для роста цен нет: скорее всего, произошел небольшой сбой в цепочке поставок, это вызвало искусственный ажиотаж и, как следствие, подорожание продукта.

«Нет никакой особой ситуации»: эксперт назвал причины подорожания сливочного масла
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В Нижнем Тагиле юные хулиганы закидали снежками Вечный огонь на Аллее Славы. Малолетние вандалы совершили свое черное дело в субботу, 9 ноября. Проверку уже начала местная прокуратура, которая установила, в какой именно школе учатся нарушители.

В Нижнем Тагиле дети закидали снежками Вечный огонь на «Аллее Славы»
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Водителям городского общественного транспорта в Нижнем Тагиле планируют поднять зарплату. О решении сообщил мэр Владислав Пинаев. Повышение «денежного довольствия» ожидается в рамках нового муниципального контракта.

В Нижнем Тагиле планируют поднять зарплаты водителям муниципального транспорта
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Росприроднадзор пришел с плановой проверкой в компанию ЕВРАЗ НТМК. Инспекторы проверят уровень выбросов и соблюдение законодательства в рамках национального проекта «Экология». Проверки пройдут и на других предприятиях-загрязнителях.

Росприроднадзор проверит уровень выбросов на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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В Свердловской области сохранится непростая погодная обстановка: во вторник, 12 ноября, в регионе снова будет дуть сильный штормовой ветер с порывами до 14 м/с, выпадет снег, а на дорогах сохранится гололедица.

Порывы ветра, снег и гололед: свердловчанам опять пообещали экстрим-погоду
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