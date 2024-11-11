Сливочное масло, осквернение Вечного огня в Тагиле, зарплаты водителей и выбросы НТМК

Posted 11 ноября, 17:05
Published 11 ноября, 17:05
Modified 11 ноября, 17:07
Updated 11 ноября, 17:07
Федеральный эксперт объяснил TagilCity.ru причину подорожания сливочного масла в Свердловской области. По словам профессора финуниверситета при правительстве России Олега Матвейчева, никаких объективных причин для роста цен нет: скорее всего, произошел небольшой сбой в цепочке поставок, это вызвало искусственный ажиотаж и, как следствие, подорожание продукта.
В Нижнем Тагиле юные хулиганы закидали снежками Вечный огонь на Аллее Славы. Малолетние вандалы совершили свое черное дело в субботу, 9 ноября. Проверку уже начала местная прокуратура, которая установила, в какой именно школе учатся нарушители.
Водителям городского общественного транспорта в Нижнем Тагиле планируют поднять зарплату. О решении сообщил мэр Владислав Пинаев. Повышение «денежного довольствия» ожидается в рамках нового муниципального контракта.
Росприроднадзор пришел с плановой проверкой в компанию ЕВРАЗ НТМК. Инспекторы проверят уровень выбросов и соблюдение законодательства в рамках национального проекта «Экология». Проверки пройдут и на других предприятиях-загрязнителях.
В Свердловской области сохранится непростая погодная обстановка: во вторник, 12 ноября, в регионе снова будет дуть сильный штормовой ветер с порывами до 14 м/с, выпадет снег, а на дорогах сохранится гололедица.