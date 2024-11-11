Свердловский суд не стал смягчать наказание жительнице Лос-Анджелеса за госизмену

Posted 11 ноября, 13:02
Published 11 ноября, 13:02
Modified 11 ноября, 13:04
Updated 11 ноября, 13:04
Девушку задержали в Росси в начале этого года, когда она приехала навестить родных. При досмотре у американки нашли информацию о переводе денег в фонд помощи ВСУ. Денежные средства она отправила в первый день СВО.
Девушка вину признала полностью. Суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима, 1,5 года лишения свободы и штрафу 300 тысяч рублей. Американка подала апелляцию, но решение в итоге осталось без изменений, сообщает Свердловский облсуд.
Стоит отметить, что подсудимая неоднократно была замечена в митингах и сборах средств в поддержку ВСУ.
Ранее жительницу Сысерти «уличили» в поддержке ВСУ и обманули на 108 тысяч рублей.