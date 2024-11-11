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Posted 11 ноября, 13:02

Published 11 ноября, 13:02

Modified 11 ноября, 13:04

Updated 11 ноября, 13:04

Свердловский суд не стал смягчать наказание жительнице Лос-Анджелеса за госизмену

Свердловский суд не стал смягчать наказание жительнице Лос-Анджелеса за госизмену

11 ноября 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney.
Уроженку Екатеринбурга, проживающую в США, отправили в тюрьму за помощь ВСУ на 12 лет.

Девушку задержали в Росси в начале этого года, когда она приехала навестить родных. При досмотре у американки нашли информацию о переводе денег в фонд помощи ВСУ. Денежные средства она отправила в первый день СВО.

Девушка вину признала полностью. Суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима, 1,5 года лишения свободы и штрафу 300 тысяч рублей. Американка подала апелляцию, но решение в итоге осталось без изменений, сообщает Свердловский облсуд.

Стоит отметить, что подсудимая неоднократно была замечена в митингах и сборах средств в поддержку ВСУ.

Ранее жительницу Сысерти «уличили» в поддержке ВСУ и обманули на 108 тысяч рублей.

Жительницу Сысерти «уличили» в поддержке ВСУ и обманули на 108 тысяч рублей
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Екатеринбург#Госизмена#Инцидент
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