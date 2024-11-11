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Posted 11 ноября, 04:18

Published 11 ноября, 04:18

Modified 11 ноября, 04:20

Updated 11 ноября, 04:20

Транспортная прокуратура проверит туалеты на ж/д вокзале в Екатеринбурге

Транспортная прокуратура проверит туалеты на ж/д вокзале в Екатеринбурге

11 ноября 2024, 04:18
Фото: 1MI.
В общественных туалетах на ж/д вокзале в Екатеринбурге будет проведена проверка.

Сообщается, что 10 ноября 2024 года посетитель увидел, что на полу спит неизвестный. Рядом везде валялись обрывки туалетной бумаги, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

В связи с этим в транспортной прокуратуре началась проверка общественных санузлов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, в поселке Мартюш сотрудники надзорного органа будет проверять местную школу после жалоб родителей из-за однообразного и некачественного питания.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Прокуратура#Железнодорожный вокзал#Общественный туалет#Екатеринбург#Туалеты
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