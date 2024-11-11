Транспортная прокуратура проверит туалеты на ж/д вокзале в Екатеринбурге

Posted 11 ноября, 04:18
Published 11 ноября, 04:18
Modified 11 ноября, 04:20
Updated 11 ноября, 04:20
Сообщается, что 10 ноября 2024 года посетитель увидел, что на полу спит неизвестный. Рядом везде валялись обрывки туалетной бумаги, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
В связи с этим в транспортной прокуратуре началась проверка общественных санузлов, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, в поселке Мартюш сотрудники надзорного органа будет проверять местную школу после жалоб родителей из-за однообразного и некачественного питания.