В Екатеринбурге мужчина получил почти 8 лет за кражу 40 миллионов из банков

Мужчина 1979 года рождения признан виновным за разбой с применением предмета, похожего на оружие, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В ходе разбирательств установлено, что с 2015 по 2023 годы екатеринбуржец напал на 12 отделений банков и похитил из них 39,8 миллиона рублей.