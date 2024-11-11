В Екатеринбурге мужчина получил почти 8 лет за кражу 40 миллионов из банков

Posted 11 ноября, 15:02
Published 11 ноября, 15:02
Modified 11 ноября, 15:02
Updated 11 ноября, 15:02
Мужчина 1979 года рождения признан виновным за разбой с применением предмета, похожего на оружие, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В ходе разбирательств установлено, что с 2015 по 2023 годы екатеринбуржец напал на 12 отделений банков и похитил из них 39,8 миллиона рублей.
Для нападений он использовал предмет, похожий на пистолет. Мужчина угрожал сотрудникам и заставлял открывать хранилище или отдавать средства из кассы. При этом для конспирации екатеринбуржец отращивал бороду, а после нападения сбривал. Также он надевал маску и очки.
В марте 2023 года мужчину задержали полицейские.
Напомним, в Екатеринбурге участковый обвиняется в убийстве и ограблении пожилой пары. Известно, что у мужчины имелись незакрытые кредиты, которые он намеревался погасить.