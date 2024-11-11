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Posted 11 ноября, 15:02

Published 11 ноября, 15:02

Modified 11 ноября, 15:02

Updated 11 ноября, 15:02

В Екатеринбурге мужчина получил почти 8 лет за кражу 40 миллионов из банков

В Екатеринбурге мужчина получил почти 8 лет за кражу 40 миллионов из банков

11 ноября 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге местный житель получил почти 8 лет колонии за ограбление банков. Общая сумма ущерба составила почти 40 миллионов рублей.

Мужчина 1979 года рождения признан виновным за разбой с применением предмета, похожего на оружие, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В ходе разбирательств установлено, что с 2015 по 2023 годы екатеринбуржец напал на 12 отделений банков и похитил из них 39,8 миллиона рублей.

Для нападений он использовал предмет, похожий на пистолет. Мужчина угрожал сотрудникам и заставлял открывать хранилище или отдавать средства из кассы. При этом для конспирации екатеринбуржец отращивал бороду, а после нападения сбривал. Также он надевал маску и очки.

В марте 2023 года мужчину задержали полицейские.

Напомним, в Екатеринбурге участковый обвиняется в убийстве и ограблении пожилой пары. Известно, что у мужчины имелись незакрытые кредиты, которые он намеревался погасить.

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#Ирина Кирилова#Общество#Суд#Банк#Криминал#Ограбление#Екатеринбург
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