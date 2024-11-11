В Екатеринбурге начнется суд над экс-министром транспорта Старковым

Posted 11 ноября 2024, 05:43
Published 11 ноября 2024, 05:43
Modified 11 ноября 2024, 05:45
Updated 11 ноября 2024, 05:45
Во время следствия были допрошены свидетели, проработана рабочая документация, назначены различные экспертизы. Материалы дела составили более 30 томов, рассказал TagilCity.ru помощник главы областного СК Александр Шульга.
Судебный процесс над Старковым начнется 11 ноября 2024 года в 11:00.
Напомним, Василий Старков обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Так, осенью 2023 года он получил четыре миллиона рублей взамен на составление договоров по содержанию автодорог.