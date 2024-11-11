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Posted 11 ноября, 05:43

Published 11 ноября, 05:43

Modified 11 ноября, 05:45

Updated 11 ноября, 05:45

В Екатеринбурге начнется суд над экс-министром транспорта Старковым

В Екатеринбурге начнется суд над экс-министром транспорта Старковым

11 ноября 2024, 05:43
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге стартует суд над бывшим министром транспорта Василием Старковым.

Во время следствия были допрошены свидетели, проработана рабочая документация, назначены различные экспертизы. Материалы дела составили более 30 томов, рассказал TagilCity.ru помощник главы областного СК Александр Шульга.

Судебный процесс над Старковым начнется 11 ноября 2024 года в 11:00.

Напомним, Василий Старков обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Так, осенью 2023 года он получил четыре миллиона рублей взамен на составление договоров по содержанию автодорог.

Свердловский экс-министр транспорта Василий Старков признался во взяточничестве
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