В Екатеринбурге неизвестные разбивают стекла припаркованных автомобилей

Через разбитые стекла из машин вытаскивают все ценные вещи. Местные жители рассказали в сообществе «инцидент Екатеринбург», что несколько дней назад такое же происшествие случилось и с ними. В течение нескольких часов в новом автомобиле разбили стекла, все перевернули в салоне и даже вытащили из него автомобильные покрышки. Однако унести не успели. Владельцы автомобиля обратились в полицию.