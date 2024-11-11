В Екатеринбурге неизвестные разбивают стекла припаркованных автомобилей

Posted 11 ноября, 09:26
Published 11 ноября, 09:26
Modified 11 ноября, 09:28
Updated 11 ноября, 09:28
Случаи вандализма происходят в железнодорожном районе уже в течение шести месяцев. Неизвестные разбивают стекла автомобилей, припаркованных на улицах Гражданская, Среднеуральская и Кимовская.
Через разбитые стекла из машин вытаскивают все ценные вещи. Местные жители рассказали в сообществе «инцидент Екатеринбург», что несколько дней назад такое же происшествие случилось и с ними. В течение нескольких часов в новом автомобиле разбили стекла, все перевернули в салоне и даже вытащили из него автомобильные покрышки. Однако унести не успели. Владельцы автомобиля обратились в полицию.
Таких случаев произошло уже не менее семи.
Ранее вандалы разбили остановку на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле.