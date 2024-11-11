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Posted 11 ноября, 09:26

Published 11 ноября, 09:26

Modified 11 ноября, 09:28

Updated 11 ноября, 09:28

В Екатеринбурге неизвестные разбивают стекла припаркованных автомобилей

В Екатеринбурге неизвестные разбивают стекла припаркованных автомобилей

11 ноября 2024, 09:26
Фото: 1MI.
В одном из районов Екатеринбурга неизвестные разбивают стекла припаркованных автомобилей.

Случаи вандализма происходят в железнодорожном районе уже в течение шести месяцев. Неизвестные разбивают стекла автомобилей, припаркованных на улицах Гражданская, Среднеуральская и Кимовская.

Через разбитые стекла из машин вытаскивают все ценные вещи. Местные жители рассказали в сообществе «инцидент Екатеринбург», что несколько дней назад такое же происшествие случилось и с ними. В течение нескольких часов в новом автомобиле разбили стекла, все перевернули в салоне и даже вытащили из него автомобильные покрышки. Однако унести не успели. Владельцы автомобиля обратились в полицию.

Таких случаев произошло уже не менее семи.

Ранее вандалы разбили остановку на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле.

Вандалы разрисовали стены ТЦ в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Вандализм#Вор#Воровство#Екатеринбург#Инцидент
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