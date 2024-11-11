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Posted 11 ноября, 14:19

Published 11 ноября, 14:19

Modified 11 ноября, 14:19

Updated 11 ноября, 14:19

В Екатеринбурге неизвестный на электросамокате сбил пенсионерку и скрылся

В Екатеринбурге неизвестный на электросамокате сбил пенсионерку и скрылся

11 ноября 2024, 14:19
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге неизвестный молодой человек на электросамокате сбил 63-летнюю женщину. Мужчина скрылся с места происшествия. Теперь сотрудники ГИБДД его разыскивают.

Инцидент случился днем 4 октября на улице Белинского, 188. Как сообщили в ГИБДД по Екатеринбурге, женщина в результате происшествия получила травму предплечья. Ей оказана медицинская помощь.

В Госавтоинспекции попросили всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить ее. Также в ведомстве обратились и к самому нарушителю. Ему предлагается явиться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге чаще всего в ДТП с электросамокатами попадают подростки.

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