В Екатеринбурге неизвестный на электросамокате сбил пенсионерку и скрылся

Posted 11 ноября, 14:19
Published 11 ноября, 14:19
Modified 11 ноября, 14:19
Updated 11 ноября, 14:19
Инцидент случился днем 4 октября на улице Белинского, 188. Как сообщили в ГИБДД по Екатеринбурге, женщина в результате происшествия получила травму предплечья. Ей оказана медицинская помощь.
В Госавтоинспекции попросили всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить ее. Также в ведомстве обратились и к самому нарушителю. Ему предлагается явиться самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге чаще всего в ДТП с электросамокатами попадают подростки.