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Posted 11 ноября, 14:35

Published 11 ноября, 14:35

Modified 11 ноября, 14:35

Updated 11 ноября, 14:35

В Екатеринбурге водитель отправлен в колонию за избиение полицейских

В Екатеринбурге пьяный водитель избил полицейских при попытке задержания

11 ноября 2024, 14:35
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге водитель отправлен в колонию за избиение полицейских

В Екатеринбурге водитель отправился в колонию общего режима на шесть месяцев за нападение на полицейских при попытке задержания. Мужчина в момент совершения преступления был пьян.

По данным следствия, днем 4 июля 2024 года мужчина устроил дебош на улице Технической в Екатеринбурге. Он также садился за руль и управлял автомобилем. На место в итоге прибыли сотрудники ППС и попытались успокоить мужчину. Они потребовали выйти из машины. Однако мужчина отказался и стал зажимать одному из полицейских руку дверями автомобиля.

Мужчину все же удалось достать из автомобиля. Однако он продолжал проявлять агрессию и напал на полицейских, сообщили в СК по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина ранее не был судим. Однако в день совершения правонарушения он переборщил с алкоголем. Кроме уголовного дела, на него также заведено два административных протокола. Когда мужчина протрезвел, вину свою он признал и принес извинения. Суд посчитал это смягчающим обстоятельством, но все же было решено его отправить в колонию на шесть месяцев.

Ранее в Асбесте мужчина не поверил в то, что перед ним настоящие полицейские и напал на них. Теперь его ожидает тюрьма.

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#Ирина Кирилова#Общество#Избиение#Полицейские#Криминал#Нападение#Водитель#Екатеринбург#Нетрезвые
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