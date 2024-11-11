В Екатеринбурге пьяный водитель избил полицейских при попытке задержания

Posted 11 ноября, 14:35
Published 11 ноября, 14:35
Modified 11 ноября, 14:35
Updated 11 ноября, 14:35
По данным следствия, днем 4 июля 2024 года мужчина устроил дебош на улице Технической в Екатеринбурге. Он также садился за руль и управлял автомобилем. На место в итоге прибыли сотрудники ППС и попытались успокоить мужчину. Они потребовали выйти из машины. Однако мужчина отказался и стал зажимать одному из полицейских руку дверями автомобиля.
Мужчину все же удалось достать из автомобиля. Однако он продолжал проявлять агрессию и напал на полицейских, сообщили в СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина ранее не был судим. Однако в день совершения правонарушения он переборщил с алкоголем. Кроме уголовного дела, на него также заведено два административных протокола. Когда мужчина протрезвел, вину свою он признал и принес извинения. Суд посчитал это смягчающим обстоятельством, но все же было решено его отправить в колонию на шесть месяцев.
Ранее в Асбесте мужчина не поверил в то, что перед ним настоящие полицейские и напал на них. Теперь его ожидает тюрьма.