В Екатеринбурге пьяный водитель избил полицейских при попытке задержания

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина ранее не был судим. Однако в день совершения правонарушения он переборщил с алкоголем. Кроме уголовного дела, на него также заведено два административных протокола. Когда мужчина протрезвел, вину свою он признал и принес извинения. Суд посчитал это смягчающим обстоятельством, но все же было решено его отправить в колонию на шесть месяцев.