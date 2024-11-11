В екатеринбургском колледже во время пар прорвало батарею

Posted 11 ноября, 15:20
Published 11 ноября, 15:20
Modified 11 ноября, 15:22
Updated 11 ноября, 15:22
11 ноября днем в одной из аудиторий с батареи слетела резьба. В кабинет хлынул поток горячей воды и помещение за несколько минут буквально превратилось в баню.
Преподавателя в это время в кабинете не было и студенты, спешно собрав свои вещи, покинули аудиторию. Во время инцидента никто не пострадал.
Позже заместитель директора данного учебного заведения прокомментировал ситуацию. Он объяснил, что произошла нештатная ситуация, но ее быстро решили и даже пары переносить не пришлось на другое время, пишет Е1.
Ранее ученики школы №32 в Нижнем Тагиле остались дома из-за коммунальной аварии.