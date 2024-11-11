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Posted 11 ноября, 15:20

Published 11 ноября, 15:20

Modified 11 ноября, 15:22

Updated 11 ноября, 15:22

В екатеринбургском колледже во время пар прорвало батарею

В екатеринбургском колледже во время пар прорвало батарею

11 ноября 2024, 15:20
Фото: 1MI.
В екатеринбургском монтажном колледже во время пар произошла коммунальная авария.

11 ноября днем в одной из аудиторий с батареи слетела резьба. В кабинет хлынул поток горячей воды и помещение за несколько минут буквально превратилось в баню.

Преподавателя в это время в кабинете не было и студенты, спешно собрав свои вещи, покинули аудиторию. Во время инцидента никто не пострадал.

Позже заместитель директора данного учебного заведения прокомментировал ситуацию. Он объяснил, что произошла нештатная ситуация, но ее быстро решили и даже пары переносить не пришлось на другое время, пишет Е1.

Ранее ученики школы №32 в Нижнем Тагиле остались дома из-за коммунальной аварии.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Студенты#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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