В элитном поселке Екатеринбурга за 218 миллионов продают особняк с бассейном

Posted 11 ноября, 07:24
Published 11 ноября, 07:24
Modified 11 ноября, 07:26
Updated 11 ноября, 07:26
Трехэтажный дом имеет площадь почти 700 квадратов. В собственность также входит 1,2 гектара земли. За данный объект собственник хочет получить 218 млн рублей. Информация об этом появилась на одном из популярных сайтов по продаже недвижимости.
В объявлении сказано, что в доме есть бассейн и баня, а на территории собственный пляж и сад. В саду растут ягоды и различные плоды.
На первом этаже находятся 2 гостиные и террасы, а этажом выше спальни, детские и гардеробная.
Напомним, квартиру стоимостью 150 млн рублей выставили на продажу в Екатеринбурге.