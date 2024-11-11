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Posted 11 ноября, 07:24

Published 11 ноября, 07:24

Modified 11 ноября, 07:26

Updated 11 ноября, 07:26

В элитном поселке Екатеринбурга за 218 миллионов продают особняк с бассейном

В элитном поселке Екатеринбурга за 218 миллионов продают особняк с бассейном

11 ноября 2024, 07:24
В Екатеринбурге выставили на продажу особняк с бассейном за 218 миллионов рублей.

Трехэтажный дом имеет площадь почти 700 квадратов. В собственность также входит 1,2 гектара земли. За данный объект собственник хочет получить 218 млн рублей. Информация об этом появилась на одном из популярных сайтов по продаже недвижимости.

В объявлении сказано, что в доме есть бассейн и баня, а на территории собственный пляж и сад. В саду растут ягоды и различные плоды.

На первом этаже находятся 2 гостиные и террасы, а этажом выше спальни, детские и гардеробная.

Напомним, квартиру стоимостью 150 млн рублей выставили на продажу в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Недвижимость#Екатеринбург#Особняк#Рынок недвижимости
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