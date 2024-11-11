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Posted 11 ноября, 13:41

Published 11 ноября, 13:41

Modified 11 ноября, 13:43

Updated 11 ноября, 13:43

В Нижнем Тагиле без воды остались два микрорайона

В Нижнем Тагиле без воды остались два микрорайона

11 ноября 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле из-за аварии на водоводе в микрорайоне Сухоложский без водоснабжения остались два микрорайона.

Водоснабжение отключили в микрорайонах Сухоложский и Валегин бор.

Это произошло из-за повреждение водовода диаметром 150 миллиметров во время выполнения работ на улице Гражданская, в районе улицы Проезжая. Работы выполняла компания Уралстройгаз-НТ (подрядчик «Тагилдорстроя»), сообщает пресс-служба «Водоканал-НТ».

Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтно-восстановительных работ. Сроки работ не уточняются.

Ранее дом на Вагонке в Нижнем Тагиле остался без отопления и воды из-за утечки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Вода#Водоснабжение#Ремонт#Екатеринбург
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