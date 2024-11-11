В Нижнем Тагиле без воды остались два микрорайона

Posted 11 ноября, 13:41
Published 11 ноября, 13:41
Modified 11 ноября, 13:43
Updated 11 ноября, 13:43
Водоснабжение отключили в микрорайонах Сухоложский и Валегин бор.
Это произошло из-за повреждение водовода диаметром 150 миллиметров во время выполнения работ на улице Гражданская, в районе улицы Проезжая. Работы выполняла компания Уралстройгаз-НТ (подрядчик «Тагилдорстроя»), сообщает пресс-служба «Водоканал-НТ».
Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтно-восстановительных работ. Сроки работ не уточняются.
Ранее дом на Вагонке в Нижнем Тагиле остался без отопления и воды из-за утечки.