В Нижнем Тагиле без воды остались два микрорайона

В Нижнем Тагиле из-за аварии на водоводе в микрорайоне Сухоложский без водоснабжения остались два микрорайона.

Водоснабжение отключили в микрорайонах Сухоложский и Валегин бор. Это произошло из-за повреждение водовода диаметром 150 миллиметров во время выполнения работ на улице Гражданская, в районе улицы Проезжая. Работы выполняла компания Уралстройгаз-НТ (подрядчик «Тагилдорстроя»), сообщает пресс-служба «Водоканал-НТ». Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтно-восстановительных работ. Сроки работ не уточняются. Ранее дом на Вагонке в Нижнем Тагиле остался без отопления и воды из-за утечки. В Нижнем Тагиле отключат тепло и воду на нескольких улицах Узнать подробнее