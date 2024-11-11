В Нижнем Тагиле дети закидали снежками Вечный огонь на «Аллее Славы»

Posted 11 ноября, 15:23
Published 11 ноября, 15:23
Modified 11 ноября, 15:23
Updated 11 ноября, 15:23
Известно, что ребята обучаются в местной школе. Инцидент случился 9 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Ведомство организовало проверку. Теперь специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Также будет оценена работа органов системы профилактики и школы в части, касающейся мер профилактики правонарушений среди детей.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом осквернения Вечного огня в Ревде. Там мужчина прикурил сигарету от огня.