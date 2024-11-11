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Posted 11 ноября, 15:23

Published 11 ноября, 15:23

Modified 11 ноября, 15:23

Updated 11 ноября, 15:23

В Нижнем Тагиле дети закидали снежками Вечный огонь на «Аллее Славы»

В Нижнем Тагиле дети закидали снежками Вечный огонь на «Аллее Славы»

11 ноября 2024, 15:23
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле «Аллее Славы», расположенной на Площади Славы, трое детей 9 и 11 лет закидали снежками Вечный огонь.

Известно, что ребята обучаются в местной школе. Инцидент случился 9 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Ведомство организовало проверку. Теперь специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Также будет оценена работа органов системы профилактики и школы в части, касающейся мер профилактики правонарушений среди детей.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом осквернения Вечного огня в Ревде. Там мужчина прикурил сигарету от огня.

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#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Нарушение#Школа#Вечный огонь#Екатеринбург
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