В Нижнем Тагиле двухлетний ребенок закрыл маму на балконе

Posted 11 ноября, 03:43
Published 11 ноября, 03:43
Modified 11 ноября, 03:45
Updated 11 ноября, 03:45
Когда тагильчанка находилась на балконе, дверь закрыл ее маленький ребенок, а открыть ее он не смог, рассказали в нижнетагильском Центре защиты населения.
Запертую девушку на балконе увидел мужчина, проходивший мимо. Он же вызвал спасателей. Специалисты вскоре приехали на вызов и, поднявшись на балкон по штурмовой лестнице, открыли балкон специальным инструментом.
Напомним, 23 октября 2024 года в Екатеринбурге местного жителя обнаружили мертвым на балконе. Рядом с ним находилось ружье.