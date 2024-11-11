tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 03:43

Published 11 ноября, 03:43

Modified 11 ноября, 03:45

Updated 11 ноября, 03:45

В Нижнем Тагиле двухлетний ребенок закрыл маму на балконе

В Нижнем Тагиле двухлетний ребенок закрыл маму на балконе

11 ноября 2024, 03:43
Фото: Изображение Midjourney.
Девушка в Нижнем Тагиле оказалась заперта на балконе своим двухлетним ребенком. Случай произошел 10 ноября 2024 года.

Когда тагильчанка находилась на балконе, дверь закрыл ее маленький ребенок, а открыть ее он не смог, рассказали в нижнетагильском Центре защиты населения.

Запертую девушку на балконе увидел мужчина, проходивший мимо. Он же вызвал спасателей. Специалисты вскоре приехали на вызов и, поднявшись на балкон по штурмовой лестнице, открыли балкон специальным инструментом.

Напомним, 23 октября 2024 года в Екатеринбурге местного жителя обнаружили мертвым на балконе. Рядом с ним находилось ружье.

Две женщины и ребенок застряли в уличном лифте в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Ветер в Нижнем Тагиле сорвал обшивку балкона и уронил деревоОбвиняемому в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила продлили арестЗаяц-вандал: девушка в Нижнем Тагиле выбросила мусор из урны на дорогу
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Ребенок#Спасатели#Девушка#Балкон#Прохожий#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика