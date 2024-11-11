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Posted 11 ноября, 13:37

Published 11 ноября, 13:37

Modified 11 ноября, 13:39

Updated 11 ноября, 13:39

В Нижнем Тагиле планируют поднять зарплаты водителям муниципального транспорта

В Нижнем Тагиле планируют поднять зарплаты водителям муниципального транспорта

11 ноября 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney.
В рамках нового контракта в Нижнем Тагиле планируют увеличить заработную плату сотрудникам муниципального транспорта.

Во время прямого эфира с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, работник «Тагильского трамвая» задал вопрос о низких зарплатах водителей на предприятии.

Мэр ответил, что знает о проблеме и уже обсуждал ее с руководителями профсоюзной организации. Однако, условия уже прописаны в ранее заключенном договоре.

Сейчас мы готовимся к заключению нового муниципального контракта. Вся документация будет подготовлена в декабре. Мы договорились, что в рамках этого контракта рассмотрим вопрос о повышении зарплаты, — рассказал мэр.

Также глава сказал, что планирует посетить «Тагильский трамвай» в ближайшее время и рекомендовал руководителю Игорю Темнову заранее подготовиться к разговору.

Необходимо четко и ясно определить кому насколько будет поднята зарплата и донести эту информацию до сотрудников, — подытожил Владислав Пинаев.

Также он рассказал о проблемах с общественным транспортом в Нижнем Тагиле.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Деньги#Автобус#Зарплата#Пассажиры#Водители#Трамвай#Екатеринбург
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