В Нижнем Тагиле планируют поднять зарплаты водителям муниципального транспорта

Posted 11 ноября, 13:37
Published 11 ноября, 13:37
Modified 11 ноября, 13:39
Updated 11 ноября, 13:39
Во время прямого эфира с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, работник «Тагильского трамвая» задал вопрос о низких зарплатах водителей на предприятии.
Мэр ответил, что знает о проблеме и уже обсуждал ее с руководителями профсоюзной организации. Однако, условия уже прописаны в ранее заключенном договоре.
Сейчас мы готовимся к заключению нового муниципального контракта. Вся документация будет подготовлена в декабре. Мы договорились, что в рамках этого контракта рассмотрим вопрос о повышении зарплаты, — рассказал мэр.
Также глава сказал, что планирует посетить «Тагильский трамвай» в ближайшее время и рекомендовал руководителю Игорю Темнову заранее подготовиться к разговору.
Необходимо четко и ясно определить кому насколько будет поднята зарплата и донести эту информацию до сотрудников, — подытожил Владислав Пинаев.
Также он рассказал о проблемах с общественным транспортом в Нижнем Тагиле.