В Нижнем Тагиле потерявший управление автобус снес пешехода на тротуаре

По словам водителя, 37-летнего мужчины, автобус занесло при подъезде к остановке. В результате задней частью тяжелое транспортное средство задело 19-летнего юношу, который в этот момент находился на тротуаре. Молодого человека госпитализировали для проверки, однако травм он не получил — после осмотра медики его отпустили. 10 пассажиров, которые в момент инцидента находились в салоне автобуса, также не пострадали.