В Нижнем Тагиле потерявший управление автобус снес пешехода на тротуаре

Posted 11 ноября, 16:18
Published 11 ноября, 16:18
Modified 12 ноября, 07:23
Updated 12 ноября, 07:23
В Нижнем Тагиле автоинспекторы расследуют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария произошла на проспекте Ленина недалеко от кинотеатра в понедельник, 11 ноября, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
По словам водителя, 37-летнего мужчины, автобус занесло при подъезде к остановке. В результате задней частью тяжелое транспортное средство задело 19-летнего юношу, который в этот момент находился на тротуаре. Молодого человека госпитализировали для проверки, однако травм он не получил — после осмотра медики его отпустили. 10 пассажиров, которые в момент инцидента находились в салоне автобуса, также не пострадали.
Водитель в момент аварии был трезв.
Напомним, что в Свердловской области на дорогах скользко: в выходные ГАИ предупреждало о ледяных накатах и призывало владельцев транспортных средств проявлять осторожность.