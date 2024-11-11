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Posted 11 ноября, 16:18

Published 11 ноября, 16:18

Modified 12 ноября, 07:23

Updated 12 ноября, 07:23

Водитель автобуса в Тагиле сбил 19-летнего пешехода на тротуаре

В Нижнем Тагиле потерявший управление автобус снес пешехода на тротуаре

11 ноября 2024, 16:18
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Водитель автобуса в Тагиле сбил 19-летнего пешехода на тротуаре

Автобус в Нижнем Тагиле занесло рядом с остановкой. В результате он снес молодого парня, который в этот момент шел по тротуару.

В Нижнем Тагиле автоинспекторы расследуют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария произошла на проспекте Ленина недалеко от кинотеатра в понедельник, 11 ноября, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

По словам водителя, 37-летнего мужчины, автобус занесло при подъезде к остановке. В результате задней частью тяжелое транспортное средство задело 19-летнего юношу, который в этот момент находился на тротуаре. Молодого человека госпитализировали для проверки, однако травм он не получил — после осмотра медики его отпустили. 10 пассажиров, которые в момент инцидента находились в салоне автобуса, также не пострадали.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Водитель в момент аварии был трезв.

Напомним, что в Свердловской области на дорогах скользко: в выходные ГАИ предупреждало о ледяных накатах и призывало владельцев транспортных средств проявлять осторожность.

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