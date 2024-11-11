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Posted 11 ноября, 15:10

Published 11 ноября, 15:10

Modified 11 ноября, 15:10

Updated 11 ноября, 15:10

В Нижнем Тагиле приставы арестовали дачу из-за долга хозяйки на 304 тысячи рублей

В Нижнем Тагиле приставы арестовали дачу из-за долга хозяйки на 304 тысячи рублей

11 ноября 2024, 15:10
Фото: 1MI.
В пригороде Нижнего Тагила у женщины была арестована дача. Причиной стали ее долги за электричество в размере 286 тысяч рублей. Еще к этой сумме добавились 18 тысяч пеней и госпошлина.

Приставы занимались долгом неплательщицы. Они узнали, что у нее имеется участок в коллективном саду «Березка». Земля была осмотрена, а также составлен акт. Женщина получила требование о погашении долга. Если же она не погасит долги, то дача будет продана, а вырученная сумма направится на погашение долгов, сообщили в Нижнетагильской энергосбытовой компании.

На данный момент задолженность жителей Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральского ГО составляет 120 миллионов рублей. Еще 32 миллиона должны компании.

Напомним, в Ревде женщина получила наказание в виде нескольких месяцев обязательных работ за неуплату алиментов.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Долги#Арест#Приставы#Сад#Екатеринбург
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