В Нижнем Тагиле приставы арестовали дачу из-за долга хозяйки на 304 тысячи рублей

Приставы занимались долгом неплательщицы. Они узнали, что у нее имеется участок в коллективном саду «Березка». Земля была осмотрена, а также составлен акт. Женщина получила требование о погашении долга. Если же она не погасит долги, то дача будет продана, а вырученная сумма направится на погашение долгов, сообщили в Нижнетагильской энергосбытовой компании.