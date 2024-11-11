В Нижнем Тагиле приставы арестовали дачу из-за долга хозяйки на 304 тысячи рублей

Posted 11 ноября, 15:10
Published 11 ноября, 15:10
Modified 11 ноября, 15:10
Updated 11 ноября, 15:10
Приставы занимались долгом неплательщицы. Они узнали, что у нее имеется участок в коллективном саду «Березка». Земля была осмотрена, а также составлен акт. Женщина получила требование о погашении долга. Если же она не погасит долги, то дача будет продана, а вырученная сумма направится на погашение долгов, сообщили в Нижнетагильской энергосбытовой компании.
На данный момент задолженность жителей Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральского ГО составляет 120 миллионов рублей. Еще 32 миллиона должны компании.
Напомним, в Ревде женщина получила наказание в виде нескольких месяцев обязательных работ за неуплату алиментов.