В сгоревшей охранной будке в Екатеринбурге найдено тело человека

Posted 11 ноября, 10:16
Published 11 ноября, 10:16
Modified 11 ноября, 10:18
Updated 11 ноября, 10:18
По словам очевидца, огонь вспыхнул в будке, а затем он перебросился на грузовик, который стоял рядом, пишет Ура.ру.
Внутри будки во время тушения пожара спасателями был найден труп. Кем был при жизни погибший — в настоящий момент не установлено.
Напомним, 6 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле загорелась постройка около детского сада, расположенного на Вагонке. Пострадавших в результате данного возгорания нет.