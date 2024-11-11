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Posted 11 ноября, 10:16

Published 11 ноября, 10:16

Modified 11 ноября, 10:18

Updated 11 ноября, 10:18

В сгоревшей охранной будке в Екатеринбурге найдено тело человека

В сгоревшей охранной будке в Екатеринбурге найдено тело человека

11 ноября 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге во время пожара в охранной будке погиб человек. Происшествие случилось 11 ноября 2024 года на Межевой улице.

По словам очевидца, огонь вспыхнул в будке, а затем он перебросился на грузовик, который стоял рядом, пишет Ура.ру.

Внутри будки во время тушения пожара спасателями был найден труп. Кем был при жизни погибший — в настоящий момент не установлено.

Напомним, 6 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле загорелась постройка около детского сада, расположенного на Вагонке. Пострадавших в результате данного возгорания нет.

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