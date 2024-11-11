В спортзале школы №33 Нижнего Тагила установили окна с автоматическим открыванием

Кроме того, в настоящее время идет работа над созданием проекта по дизайну спортивной площадки. Требования к строительству современных уличных пространств для занятий приобрели совершенно другую специфику. В частности, это касается переукладки сетей. В начале следующего года будет разыгран аукцион, затем его победитель приступит к обустройству пришкольной территории.