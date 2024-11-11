В спортзале школы №33 Нижнего Тагила установили окна с автоматическим открыванием

Posted 11 ноября, 10:22
Published 11 ноября, 10:22
Modified 11 ноября, 10:57
Updated 11 ноября, 10:57
Одну из главных задач, запланированных на осень, строители уже выполнили — полностью создали тепловой контур. Сюда входили монтаж окон во всем здании, утепление стен и подключение отопления. Следующим шагом станет устройство сетей и чистовая отделка.
Учитывая опыт школы №32, здесь уже было проще работать изначально. Однако самым сложным было усиление большинства несущих конструкций, которые пострадали при пожаре много лет назад. На четвертом этаже рабочие уже приступили к черновой отделке, на стены нанесена шпаклевка, дальше планируется поклейка обоев и покраска. При этом параллельно продолжается согласование дизайн-проекта по внешнему и внутреннему облику учреждения. Я думаю, мы скоро его представим, — рассказал заместитель генерального директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.
Примечательно, что, поскольку потолки в спортивном зале очень высокие, специалисты установили здесь окна с функцией дистанционного автоматического открывания. Ученики не будут иметь доступ к этим механическим устройствам. Кнопки расположатся в тренерской.
Кроме того, в настоящее время идет работа над созданием проекта по дизайну спортивной площадки. Требования к строительству современных уличных пространств для занятий приобрели совершенно другую специфику. В частности, это касается переукладки сетей. В начале следующего года будет разыгран аукцион, затем его победитель приступит к обустройству пришкольной территории.
Мы видим, как меняется внешний вид, какие работы сделаны. Подрядчик идет с опережением графика. Важно, что внутренние работы проводятся в теплом помещении. Средства на строительство спортивной площадки будут на следующий год. В мае подрядчик должен приступить к благоустройству. Повода волноваться нет, все работы своевременно выполняются согласно контракту. До конца следующего года реконструкция будет завершена, — подытожил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Ранее TagilCity.ru сообщал о реализации 3,5 млрд рублей на капитальный ремонт школ и больниц Свердловской области до конца 2024 года.