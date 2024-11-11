В Свердловской области объяснили рост цен на картошку

Posted 11 ноября, 14:53
Published 11 ноября, 14:53
Modified 11 ноября, 14:55
Updated 11 ноября, 14:55
Министр АПК Анна Кузнецова пояснила, что на стоимость картофеля на Среднем Урале повлияли заморозки. Низкие температуры были зафиксированы также в ЦФО. Они повлияли на урожай картофеля и других овощей. Из-за небольших объемов производства цена на овощ растет, пишет «ФедералПресс».
Кузнецова также напомнила, что ранее, в течение двух лет урожаи были высокие и цена не менялась.
По данным Свердловскстата, в начале ноября стоимость одного килограмма картофеля в регионе достигла 40,2 рубля. За одну неделю его стоимость выросла на 13,65%.
Напомним, цены на одежду в Свердловской области выросли на 35,4% с прошлого года.