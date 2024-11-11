В Свердловской области объяснили рост цен на картошку

Министр АПК Анна Кузнецова пояснила, что на стоимость картофеля на Среднем Урале повлияли заморозки. Низкие температуры были зафиксированы также в ЦФО. Они повлияли на урожай картофеля и других овощей. Из-за небольших объемов производства цена на овощ растет, пишет «ФедералПресс».