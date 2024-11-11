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Posted 11 ноября, 14:53

Published 11 ноября, 14:53

Modified 11 ноября, 14:55

Updated 11 ноября, 14:55

В Свердловской области объяснили рост цен на картошку

В Свердловской области объяснили рост цен на картошку

11 ноября 2024, 14:53
Фото: 1MI.
В Свердловской области рост стоимости картофеля объяснили низким урожаем.

Министр АПК Анна Кузнецова пояснила, что на стоимость картофеля на Среднем Урале повлияли заморозки. Низкие температуры были зафиксированы также в ЦФО. Они повлияли на урожай картофеля и других овощей. Из-за небольших объемов производства цена на овощ растет, пишет «ФедералПресс».

Кузнецова также напомнила, что ранее, в течение двух лет урожаи были высокие и цена не менялась.

По данным Свердловскстата, в начале ноября стоимость одного килограмма картофеля в регионе достигла 40,2 рубля. За одну неделю его стоимость выросла на 13,65%.

Напомним, цены на одежду в Свердловской области выросли на 35,4% с прошлого года.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Продукты#Овощи#Картофель#Екатеринбург
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