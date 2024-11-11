В Свердловской области сливочное масло подешевеет к Новому году

Posted 11 ноября, 14:06
Published 11 ноября, 14:06
Modified 11 ноября, 14:08
Updated 11 ноября, 14:08
Аналитик Сергей Курченко отметил снижение цен на сливочное масло с начала ноября. С 1-го числа стоимость данного вида молочной продукции снизилась уже на 10%.
Производитель, решившийся снизить цены, сообщил, что спрос на масло стабилизировался и теперь можно точнее планировать объемы производства. Он также уверен, что и другие фирмы по производству масла вскоре снизят стоимость на продукт, так как их вынудит к этому необходимость конкурировать, пишет газета «Ведомости».
Однако, ближе к Новому году спрос на продукцию резко возрастет и цены могут снова вырасти. Однако, этого может и не быть, так как сейчас задан курс на стабилизацию ситуации с молочной продукцией.
Ранее Минсельхозе назвали высокие зарплаты главной причиной роста цен на сливочное масло.