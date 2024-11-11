tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 11:32

Published 11 ноября, 11:32

Modified 11 ноября, 11:34

Updated 11 ноября, 11:34

В центре Нижнего Тагила автобус наехал на пассажира

В центре Нижнего Тагила автобус наехал на пассажира

11 ноября 2024, 11:32
Фото: tagilcity.ru.
В центре Нижнего Тагила днем 11 ноября произошло ДТП, с автобусом.

Об аварии редакции TagilCity.ru стало известно около 15:30 часов от читателей TagilCity.ru.

Некая ситуация у «Родины», — написала тагильчанка Юлия и поделилась фотографиями с места ДТП.

На кадрах видно, что автобус маршрута №14 встал практически поперек проезжей части. На дороге расположили знак аварийной остановки. На место приехала бригада скорой помощи, а также уже работали сотрудники ДПС.

В отделении пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru предварительно сообщили, что автобус наехал на пешехода. Более подробная информация будет дана позже.

Добавим, что автобус №14 проходит по маршруту «ТЦ „Райт“ — ВМЗ» и принадлежит частному перевозчику — ООО «Техноком».

Фото: tagilcity.ru
«Мелочь» для водителей: как пассажиры теряют деньги в автобусах Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге трамвай с пассажирами сошел с рельсовНе пускают с коляской, ездят не по времени: тагильчане жалуются на перевозчиковВ Екатеринбурге число аварий с самокатчиками выросло в 4 раза
#Юлия Мамонтова#Общество#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Свердловская область#Автобус#Автобусы#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика