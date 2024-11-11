В центре Нижнего Тагила автобус наехал на пассажира

Posted 11 ноября, 11:32
Published 11 ноября, 11:32
Modified 11 ноября, 11:34
Updated 11 ноября, 11:34
Об аварии редакции TagilCity.ru стало известно около 15:30 часов от читателей TagilCity.ru.
Некая ситуация у «Родины», — написала тагильчанка Юлия и поделилась фотографиями с места ДТП.
На кадрах видно, что автобус маршрута №14 встал практически поперек проезжей части. На дороге расположили знак аварийной остановки. На место приехала бригада скорой помощи, а также уже работали сотрудники ДПС.
В отделении пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru предварительно сообщили, что автобус наехал на пешехода. Более подробная информация будет дана позже.
Добавим, что автобус №14 проходит по маршруту «ТЦ „Райт“ — ВМЗ» и принадлежит частному перевозчику — ООО «Техноком».