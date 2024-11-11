В Тюмени подростки толпой набросились на 15-летнюю девочку

По дороге домой девочки, с которыми у нее вышел конфликт набросились на нее толпой и жестоко избили. Девочка-подросток пришла домой в ссадинах, царапинах и выдранным клоком волос на голове. Родители пострадавшей узнали о произошедшем из сети интернет.