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Posted 11 ноября, 12:25

Published 11 ноября, 12:25

Modified 11 ноября, 12:27

Updated 11 ноября, 12:27

В Тюмени подростки толпой набросились на 15-летнюю девочку

В Тюмени подростки толпой набросились на 15-летнюю девочку

11 ноября 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюмени группа подростков жестоко избила 15-летнюю девочку.

Девочка-подросток вступила в конфликт с другими ученицами. Им не понравилось выражение лица, с которым она на них посмотрела. Она в ответ агрессивно ответила им.

По дороге домой девочки, с которыми у нее вышел конфликт набросились на нее толпой и жестоко избили. Девочка-подросток пришла домой в ссадинах, царапинах и выдранным клоком волос на голове. Родители пострадавшей узнали о произошедшем из сети интернет.

В образовательном учреждении провели собрание с инспектором ПДН. Директор ограничилась тем, что попросила обидчиц больше так не делать. Перед девочкой хулиганки не извинились и пострадавшая боится возвращаться в школу.

Родители обратились по факту случившегося в полицию, пишет Ural Mash.

Напомним, прокуратура заинтересовалось массовой дракой подростков в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Драка#Массовая драка#Екатеринбург#Инцидент
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