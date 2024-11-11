В Тюмени подростки толпой набросились на 15-летнюю девочку

Posted 11 ноября, 12:25
Published 11 ноября, 12:25
Modified 11 ноября, 12:27
Updated 11 ноября, 12:27
Девочка-подросток вступила в конфликт с другими ученицами. Им не понравилось выражение лица, с которым она на них посмотрела. Она в ответ агрессивно ответила им.
По дороге домой девочки, с которыми у нее вышел конфликт набросились на нее толпой и жестоко избили. Девочка-подросток пришла домой в ссадинах, царапинах и выдранным клоком волос на голове. Родители пострадавшей узнали о произошедшем из сети интернет.
В образовательном учреждении провели собрание с инспектором ПДН. Директор ограничилась тем, что попросила обидчиц больше так не делать. Перед девочкой хулиганки не извинились и пострадавшая боится возвращаться в школу.
Родители обратились по факту случившегося в полицию, пишет Ural Mash.
Напомним, прокуратура заинтересовалось массовой дракой подростков в Екатеринбурге.