Вещи не серые и не желтые, а ослепительно белые: вот с чем постирать вещи в машинке

Posted 11 ноября, 15:01
Published 11 ноября, 15:01
Modified 11 ноября, 15:03
Updated 11 ноября, 15:03
Это средство считается безопасным для ткани и идеально подходит для использования в стиральной машине. Отбеливатель удаляет пятна и возвращает белизну. Внимательно читайте инструкцию на упаковке перед использованием.
Если вы предварительно замачиваете вещи, погрузите их в раствор и оставьте на 30 минут, но не замачивайте вещи надолго, чтобы не повредить ткань.
Используйте пищевую соду или карбонат натрия, специальную соду для стирки. Пищевая сода более мягкая и подходит для всех типов тканей, в то время как карбонат натрия более агрессивный, и его лучше использовать для более прочных тканей. Перед стиркой проверьте ярлык изделия, чтобы убедиться, что отбеливание не противопоказано.
Добавьте полстакана пищевой соды прямо в барабан стиральной машины вместе с вещами. Она поможет смягчить воду и сделать стирку более эффективной. Если вы используете карбонат натрия, то потребуется около ¼-½ стакана. Порошок нужно насыпать в отсек для порошка или также в барабан.
Лучше всего этот метод подходит для белого хлопка и льна. Избегайте использования на деликатных тканях, таких как шерсть или шелк. Обычно используется 3-процентный раствор перекиси водорода, который продается в аптеках.
Перекись водорода используют как универсальное средство для белых тканей, которое помогает справиться с пятнами и налетом. Хозяйки часто прибегают к ней для устранения сложных загрязнений, а также перекись убивает бактерии и помогает вернуть тканям их исходный цвет, — советуют эксперты портала «Ставрополь медиа».
Добавьте примерно 120 мл перекиси водорода в отсек для стирального порошка. Так средство смешается с водой и равномерно распределится по поверхности ткани.
Проверьте инструкцию по уходу на ярлыке одежды и убедитесь, что вы не испортите ткань. Будьте осторожны с деликатными вещами: не применяйте отбеливатели с хлором и сильные химикаты. Всегда проводите тестирование на малозаметной части одежды, чтобы не пришлось выбрасывать любимую блузку или рубашку.
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