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Posted 11 ноября, 15:01

Published 11 ноября, 15:01

Modified 11 ноября, 15:03

Updated 11 ноября, 15:03

Вещи не серые и не желтые, а ослепительно белые: вот с чем постирать вещи в машинке

Вещи не серые и не желтые, а ослепительно белые: вот с чем постирать вещи в машинке

11 ноября 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Любые белые вещи со временем теряют товарный вид и выглядят уже не так эффектно, как после покупки. Можно ли вернуть белой одежде идеальную белизну? Эксперты уверяют, что для этого вам не понадобятся даже дорогие стиральные порошки.

Кислородный отбеливатель

Это средство считается безопасным для ткани и идеально подходит для использования в стиральной машине. Отбеливатель удаляет пятна и возвращает белизну. Внимательно читайте инструкцию на упаковке перед использованием.

Если вы предварительно замачиваете вещи, погрузите их в раствор и оставьте на 30 минут, но не замачивайте вещи надолго, чтобы не повредить ткань.

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Пищевая сода

Используйте пищевую соду или карбонат натрия, специальную соду для стирки. Пищевая сода более мягкая и подходит для всех типов тканей, в то время как карбонат натрия более агрессивный, и его лучше использовать для более прочных тканей. Перед стиркой проверьте ярлык изделия, чтобы убедиться, что отбеливание не противопоказано.

Добавьте полстакана пищевой соды прямо в барабан стиральной машины вместе с вещами. Она поможет смягчить воду и сделать стирку более эффективной. Если вы используете карбонат натрия, то потребуется около ¼-½ стакана. Порошок нужно насыпать в отсек для порошка или также в барабан.

Даже самая застарелая желтизна слезет с ваших белых вещей, если использовать правильные средстваДаже самая застарелая желтизна слезет с ваших белых вещей, если использовать правильные средства
Даже самая застарелая желтизна слезет с ваших белых вещей, если использовать правильные средства. Фото: Изображение Midjourney

Перекись водорода

Лучше всего этот метод подходит для белого хлопка и льна. Избегайте использования на деликатных тканях, таких как шерсть или шелк. Обычно используется 3-процентный раствор перекиси водорода, который продается в аптеках.

Перекись водорода используют как универсальное средство для белых тканей, которое помогает справиться с пятнами и налетом. Хозяйки часто прибегают к ней для устранения сложных загрязнений, а также перекись убивает бактерии и помогает вернуть тканям их исходный цвет, — советуют эксперты портала «Ставрополь медиа».

Добавьте примерно 120 мл перекиси водорода в отсек для стирального порошка. Так средство смешается с водой и равномерно распределится по поверхности ткани.

Какие меры предосторожности нужны при отбеливании вещей

Проверьте инструкцию по уходу на ярлыке одежды и убедитесь, что вы не испортите ткань. Будьте осторожны с деликатными вещами: не применяйте отбеливатели с хлором и сильные химикаты. Всегда проводите тестирование на малозаметной части одежды, чтобы не пришлось выбрасывать любимую блузку или рубашку.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Дом#Вещи#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ#Пищевая сода#Перекись водорода
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