Вещи не серые и не желтые, а ослепительно белые: вот с чем постирать вещи в машинке

Используйте пищевую соду или карбонат натрия, специальную соду для стирки. Пищевая сода более мягкая и подходит для всех типов тканей, в то время как карбонат натрия более агрессивный, и его лучше использовать для более прочных тканей. Перед стиркой проверьте ярлык изделия, чтобы убедиться, что отбеливание не противопоказано.



Добавьте полстакана пищевой соды прямо в барабан стиральной машины вместе с вещами. Она поможет смягчить воду и сделать стирку более эффективной. Если вы используете карбонат натрия, то потребуется около ¼-½ стакана. Порошок нужно насыпать в отсек для порошка или также в барабан.