tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 13:21

Published 11 ноября, 13:21

Modified 11 ноября, 13:23

Updated 11 ноября, 13:23

Владислав Пинаев ответил на жалобы тагильчан на качество холодной воды

Владислав Пинаев ответил на жалобы тагильчан на качество холодной воды

11 ноября 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney.
Проблемы с качеством холодной воды наблюдаются на территории всего Нижнего Тагила. Многих не устраивают цвет и запах поступаемого в квартиры ресурса. Глава муниципалитета ответил на многочисленные жалобы горожан.

В Нижнем Тагиле продолжается строительство станции водоподготовки «Южная». Уже сегодня стоимость реализации проекта достигла 7,5 млрд рублей.

Это современная станция, где будут использоваться самые новые технологии. Общая сумма затрат — это очень и очень большие деньги, которые нам выделили федеральное и областное правительства. Подрядчик идет в графике. Мы постоянно транслируем промежуточные итоги работ. Средства в бюджете есть, поэтому останавливать строительство не планируется, — рассказал в ходе прямой линии глава города Владислав Пинаев.

Кроме того, проектируется водовод длинной 17,5 км, поскольку инженерные сети уже достаточно изношены.

Вновь очищенную и подготовленную для поступления в квартиры горожан воду мы не будем гнать по старым ржавым трубам. Стоимость работ в этом направлении превысит ни один и даже ни два миллиарда рублей, — подытожил градоначальник.

Завершение строительства станции «Южная» планируется в декабре следующего года.

Строительство станции водоподготовки в Нижнем Тагиле проверил замминистра по ЖКХ
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Строительство#Бюджет#Прямая линия#Водоснабжение#Владислав Пинаев#Технологии#Жалобы#Глава города#Водовод#Областное правительство#Инфраструктура#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург#Станция водоподготовки#Инженерные сети
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика