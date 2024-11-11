Владислав Пинаев ответил на жалобы тагильчан на качество холодной воды

Проблемы с качеством холодной воды наблюдаются на территории всего Нижнего Тагила. Многих не устраивают цвет и запах поступаемого в квартиры ресурса. Глава муниципалитета ответил на многочисленные жалобы горожан.

В Нижнем Тагиле продолжается строительство станции водоподготовки «Южная». Уже сегодня стоимость реализации проекта достигла 7,5 млрд рублей. Это современная станция, где будут использоваться самые новые технологии. Общая сумма затрат — это очень и очень большие деньги, которые нам выделили федеральное и областное правительства. Подрядчик идет в графике. Мы постоянно транслируем промежуточные итоги работ. Средства в бюджете есть, поэтому останавливать строительство не планируется, — рассказал в ходе прямой линии глава города Владислав Пинаев. Кроме того, проектируется водовод длинной 17,5 км, поскольку инженерные сети уже достаточно изношены. Вновь очищенную и подготовленную для поступления в квартиры горожан воду мы не будем гнать по старым ржавым трубам. Стоимость работ в этом направлении превысит ни один и даже ни два миллиарда рублей, — подытожил градоначальник. Завершение строительства станции «Южная» планируется в декабре следующего года. Строительство станции водоподготовки в Нижнем Тагиле проверил замминистра по ЖКХ Узнать подробнее