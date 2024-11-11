Власти Екатеринбурга пообещали бороться со снежными фаллосами

Posted 11 ноября, 03:20
Published 11 ноября, 03:20
Modified 11 ноября, 03:22
Updated 11 ноября, 03:22
Снежные фигуры, появившиеся в жилых дворах, будут убирать управляющие компании, а в парках и скверах — городская администрация, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Напомним, «членовики» в Екатеринбурге стали лепить в конце декабря 2023 года. Сначала фигуры появились около Оперного театра и УрФУ. Спустя сутки их убрали.
После этого неизвестные стали их лепить в разных районах города: в Заречном микрорайоне, на набережной Исети и в других местах.