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Posted 11 ноября, 03:20

Published 11 ноября, 03:20

Modified 11 ноября, 03:22

Updated 11 ноября, 03:22

Мэрия Екатеринбурга пообещала убрать «членовики»

Власти Екатеринбурга пообещали бороться со снежными фаллосами

11 ноября 2024, 03:20
Фото: 1MI.

Мэрия Екатеринбурга пообещала убрать «членовики»

Администрация Екатеринбурга продолжит сносить снежные фаллосы, которые появились на улицах города.

Снежные фигуры, появившиеся в жилых дворах, будут убирать управляющие компании, а в парках и скверах — городская администрация, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, «членовики» в Екатеринбурге стали лепить в конце декабря 2023 года. Сначала фигуры появились около Оперного театра и УрФУ. Спустя сутки их убрали.

После этого неизвестные стали их лепить в разных районах города: в Заречном микрорайоне, на набережной Исети и в других местах.

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