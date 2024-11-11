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Posted 11 ноября, 08:38

Published 11 ноября, 08:38

Modified 11 ноября, 08:40

Updated 11 ноября, 08:40

Женщина попала в ДТП под Нижним Тагилом и находится в коме

Женщина попала в ДТП под Нижним Тагилом и находится в коме

11 ноября 2024, 08:38
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Водитель автомобиля Great Wall сбил женщину в селе Покровское под Нижним Тагилом. Происшествие случилось 10 ноября 2024 года.

Женщина шла по трассе навстречу машине. Водитель не успел затормозить, вследствие чего произошла авария. Пострадавшую отвезли в медучреждение. Она сейчас находится в коме, рассказали в пресс-службе автоинспекции Нижнего Тагила.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Личность женщины в настоящий момент неизвестна, так как у нее отсутствовали какие-либо документы. На ней было платье темно-синего цвета с цветочным принтом и замшевые сапоги черного цвета. Верхней одежды на ней не было.

Напомним, 5 ноября 2024 года в Каменске-Уральском водитель иномарки сбила 17-летнюю девушку. Пострадавшая находится в медучреждении.

Подростки пострадали в ДТП под Каменском-Уральском
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