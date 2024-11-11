Женщина попала в ДТП под Нижним Тагилом и находится в коме

Posted 11 ноября, 08:38
Published 11 ноября, 08:38
Modified 11 ноября, 08:40
Updated 11 ноября, 08:40
Женщина шла по трассе навстречу машине. Водитель не успел затормозить, вследствие чего произошла авария. Пострадавшую отвезли в медучреждение. Она сейчас находится в коме, рассказали в пресс-службе автоинспекции Нижнего Тагила.
Личность женщины в настоящий момент неизвестна, так как у нее отсутствовали какие-либо документы. На ней было платье темно-синего цвета с цветочным принтом и замшевые сапоги черного цвета. Верхней одежды на ней не было.
Напомним, 5 ноября 2024 года в Каменске-Уральском водитель иномарки сбила 17-летнюю девушку. Пострадавшая находится в медучреждении.