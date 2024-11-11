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Posted 11 ноября, 09:41

Published 11 ноября, 09:41

Modified 11 ноября, 09:43

Updated 11 ноября, 09:43

Женщина в Свердловской области отсудила у «РИЦ» более 200 тысяч за прорыв трубы

Женщина в Свердловской области отсудила у «РИЦ» более 200 тысяч за прорыв трубы

11 ноября 2024, 09:41
Фото: 1MI.
Коммунальщики в Свердловской области выплатят жительнице поселка Верх-Нейвинский более 200 тысяч рублей за прорыв трубы во время пломбирования счетчиков.

У женщины в квартире сотрудник «РИЦ» проводил опломбирование счетчиков. В какой-то момент рабочий случайно задел трубу с горячей водой, вследствие чего произошел прорыв, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В результате коммунальной аварии затопило комнату, прихожую и туалет, а также потоп произошел в квартире этажом ниже. Хозяйка затопленной квартиры обратилась в суд, потребовав, чтобы коммунальщики и соседка сверху возместили ущерб.

Суд взыскал более 200 тысяч рублей только с «РИЦ». Компания обжаловала решение, однако оно осталось прежним.

Напомним, строительная организация в Асбесте вернула женщине деньги за невыполненную работу.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Суд#Деньги#Коммунальщики#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Возмещение ущерба#Екатеринбург#Облсуд
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