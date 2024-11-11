Женщина в Свердловской области отсудила у «РИЦ» более 200 тысяч за прорыв трубы

Posted 11 ноября, 09:41
Published 11 ноября, 09:41
Modified 11 ноября, 09:43
Updated 11 ноября, 09:43
У женщины в квартире сотрудник «РИЦ» проводил опломбирование счетчиков. В какой-то момент рабочий случайно задел трубу с горячей водой, вследствие чего произошел прорыв, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В результате коммунальной аварии затопило комнату, прихожую и туалет, а также потоп произошел в квартире этажом ниже. Хозяйка затопленной квартиры обратилась в суд, потребовав, чтобы коммунальщики и соседка сверху возместили ущерб.
Суд взыскал более 200 тысяч рублей только с «РИЦ». Компания обжаловала решение, однако оно осталось прежним.
Напомним, строительная организация в Асбесте вернула женщине деньги за невыполненную работу.