Житель Екатеринбурга получил 9 лет за сбыт наркотиков через интернет

Posted 11 ноября, 14:43
Published 11 ноября, 14:43
Modified 11 ноября, 14:44
Updated 11 ноября, 14:44
Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков через Интернет группой лиц. Установлено, что в январе 2024 года екатеринбуржец получил от неизвестного наркотики и хранил их при себе, чтобы в будущем продать, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
При задержании у мужчины изъят 1 килограмм запрещенных веществ, а при обыске жилья найдены электронные весы, полимерные пакеты, а также магниты.
Ранее в Нижнем Тагиле была задержана женщина по подозрению в сбыте наркотиков. Она была поймана, когда ехала на такси после того, как забрала запрещенные вещества из закладки.