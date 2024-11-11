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Posted 11 ноября, 14:43

Published 11 ноября, 14:43

Modified 11 ноября, 14:44

Updated 11 ноября, 14:44

Житель Екатеринбурга получил 9 лет за сбыт наркотиков через интернет

Житель Екатеринбурга получил 9 лет за сбыт наркотиков через интернет

11 ноября 2024, 14:43
Фото: tagilcity.ru.
В Екатеринбурге суд приговорил местного жителя к 9 годам колонии строгого режима за распространение наркотиков. У мужчины при задержании был изъят 1 килограмм наркотиков.

Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков через Интернет группой лиц. Установлено, что в январе 2024 года екатеринбуржец получил от неизвестного наркотики и хранил их при себе, чтобы в будущем продать, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

При задержании у мужчины изъят 1 килограмм запрещенных веществ, а при обыске жилья найдены электронные весы, полимерные пакеты, а также магниты.

Ранее в Нижнем Тагиле была задержана женщина по подозрению в сбыте наркотиков. Она была поймана, когда ехала на такси после того, как забрала запрещенные вещества из закладки.

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