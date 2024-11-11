Житель Екатеринбурга получил 9 лет за сбыт наркотиков через интернет

Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков через Интернет группой лиц. Установлено, что в январе 2024 года екатеринбуржец получил от неизвестного наркотики и хранил их при себе, чтобы в будущем продать, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.