Жители Екатеринбурга встали в огромные пробки

Posted 11 ноября, 04:58
Published 11 ноября, 04:58
Modified 11 ноября, 05:00
Updated 11 ноября, 05:00
Так, по словам одного из автомобилистов, из-за затора на улице Амундсена он опоздал на работу почти на час. Кроме того, первый автобус №36 отъехал от конечной остановки значительно позднее установленного времени, пишет Е1.
Коллапс также возник из-за нескольких ДТП на Кольцовском тракте, на улице Бебеля, Машиностроителей и других районах города. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», на дорогах сейчас восьмибалльный затор.
Напомним, 9 ноября 2024 года в Полевском возникла большая пробка из-за ремонтных работ на дороге.