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Posted 11 ноября, 04:58

Published 11 ноября, 04:58

Modified 11 ноября, 05:00

Updated 11 ноября, 05:00

Жители Екатеринбурга встали в огромные пробки

Жители Екатеринбурга встали в огромные пробки

11 ноября 2024, 04:58
Фото: Е1.
На дорогах Екатеринбурга образовались огромные пробки утром 11 ноября 2024 года.

Так, по словам одного из автомобилистов, из-за затора на улице Амундсена он опоздал на работу почти на час. Кроме того, первый автобус №36 отъехал от конечной остановки значительно позднее установленного времени, пишет Е1.

Коллапс также возник из-за нескольких ДТП на Кольцовском тракте, на улице Бебеля, Машиностроителей и других районах города. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», на дорогах сейчас восьмибалльный затор.

Напомним, 9 ноября 2024 года в Полевском возникла большая пробка из-за ремонтных работ на дороге.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Пробка#Дороги#Общественный транспорт#Улицы#Екатеринбург#Автомобили#Затор#Горожане#Коллапс
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