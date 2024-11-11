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Posted 11 ноября, 06:06

Published 11 ноября, 06:06

Modified 11 ноября, 06:08

Updated 11 ноября, 06:08

Жители Свердловской области заметили северное сияние

Жители Свердловской области заметили северное сияние

11 ноября 2024, 06:06
Фото: Telegram-канал «PRO город Тавда».
Жители некоторых районов Свердловской области заметили обратили внимание на северное сияние в небе. Явление было в ночное время 11 ноября 2024 года.

Так, сияние заметили жители поселка Кытлым, который находится вблизи Карпинска, рассказали в Telegram-канале «Вечерний Карпинск».

Фото: Telegram-канал «Вечерний Карпинск»

Кроме того, небесное явление было видно жителям Тавды, рассказали в Telegram-канале «PRO город Тавда».

Напомним, о том, что в ноябре 2024 года в Свердловской области снова появится северное сияние, рассказал специалист обсерватории УрФУ Владлен Санакоев. Также в октябре северное сияние было в районе поселка Черноисточинск.

Жители Свердловской области увидят северное сияние
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Карпинск#Природное явление#Тавда#Окружающая среда#Природа#Северное сияние#Екатеринбург#Небесное явление
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