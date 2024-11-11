Жители Свердловской области заметили северное сияние

Posted 11 ноября, 06:06
Published 11 ноября, 06:06
Modified 11 ноября, 06:08
Updated 11 ноября, 06:08
Так, сияние заметили жители поселка Кытлым, который находится вблизи Карпинска, рассказали в Telegram-канале «Вечерний Карпинск».
Кроме того, небесное явление было видно жителям Тавды, рассказали в Telegram-канале «PRO город Тавда».
Напомним, о том, что в ноябре 2024 года в Свердловской области снова появится северное сияние, рассказал специалист обсерватории УрФУ Владлен Санакоев. Также в октябре северное сияние было в районе поселка Черноисточинск.