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Posted 11 ноября, 05:04

Published 11 ноября, 05:04

Modified 11 ноября, 05:06

Updated 11 ноября, 05:06

Жителя Нижнего Тагила на иномарке ищут трое суток

Жителя Нижнего Тагила на иномарке ищут трое суток

11 ноября 2024, 05:04
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле пропал 50-летний Владимир Субботин. Он был за рулем автомобиля Nissan Almera. Мужчину разыскивают с 8 ноября 2024 года.

Мужчина был одет в штаны, куртку, шапку и кроссовки. Вся одежда на нем была черного цвета, рассказали в нижнетагильском отряде «Феникс».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Феникс»

Госномер автомобиля — О377НК 96. Пропавшего тагильчанина разыскивают поисковики.

Напомним, 29 октября 2024 года в поселке Екатеринбурга без вести пропал 16-летний подросток с двумя родинками на щеке. Его ищут волонтеры, а также сотрудники правоохранительных органов.

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