Жителя Нижнего Тагила на иномарке ищут трое суток

Posted 11 ноября, 05:04
Published 11 ноября, 05:04
Modified 11 ноября, 05:06
Updated 11 ноября, 05:06
Мужчина был одет в штаны, куртку, шапку и кроссовки. Вся одежда на нем была черного цвета, рассказали в нижнетагильском отряде «Феникс».
Госномер автомобиля — О377НК 96. Пропавшего тагильчанина разыскивают поисковики.
Напомним, 29 октября 2024 года в поселке Екатеринбурга без вести пропал 16-летний подросток с двумя родинками на щеке. Его ищут волонтеры, а также сотрудники правоохранительных органов.