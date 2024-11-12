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Posted 12 ноября, 10:52

Published 12 ноября, 10:52

Modified 12 ноября, 10:54

Updated 12 ноября, 10:54

5,2 млн выделено на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле

5,2 млн выделено на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле

12 ноября 2024, 10:52
Фото: tagilcity.ru.
Подрядчика для обслуживания общественных туалетов ищет администрация Нижнего Тагила. Начальная цена контракта, который будет заключен на 365 дней, составляет почти 5,2 миллиона рублей.

Общественные туалеты в Нижнем Тагиле функционируют на восьми общественных территориях в разных районах города.

Их общая площадь составляет 225 квадратных метров. Согласно договору, при проведении уборки двери будут закрываться для посетителей. В это время будут мыться унитазы, писсуары, раковины, полы, чиститься хромированные детали и выкидываться мусор, выяснила редакция TagilCity.ru.

Также в кабинках должны всегда быть туалетная бумага, жидкое мыло и бумажные полотенца, чтобы вытирать руки после мытья. Нельзя применять средства, которые могут представлять опасность для здоровья посетителей. Один раз в месяц предусмотрена генеральная уборка.

Напомним, что годом ранее на эти цели было выделено 4,6 миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Уборка#Обслуживание#Посетители#Екатеринбург#Закупка#Общественные туалеты#Туалеты
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