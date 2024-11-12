5,2 млн выделено на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле

Posted 12 ноября, 10:52
Published 12 ноября, 10:52
Modified 12 ноября, 10:54
Updated 12 ноября, 10:54
Общественные туалеты в Нижнем Тагиле функционируют на восьми общественных территориях в разных районах города.
Их общая площадь составляет 225 квадратных метров. Согласно договору, при проведении уборки двери будут закрываться для посетителей. В это время будут мыться унитазы, писсуары, раковины, полы, чиститься хромированные детали и выкидываться мусор, выяснила редакция TagilCity.ru.
Также в кабинках должны всегда быть туалетная бумага, жидкое мыло и бумажные полотенца, чтобы вытирать руки после мытья. Нельзя применять средства, которые могут представлять опасность для здоровья посетителей. Один раз в месяц предусмотрена генеральная уборка.
Напомним, что годом ранее на эти цели было выделено 4,6 миллиона рублей.