5,2 млн выделено на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле

Также в кабинках должны всегда быть туалетная бумага, жидкое мыло и бумажные полотенца, чтобы вытирать руки после мытья. Нельзя применять средства, которые могут представлять опасность для здоровья посетителей. Один раз в месяц предусмотрена генеральная уборка.