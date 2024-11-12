Больше 25 тысяч жителей Свердловской области заболели ОРВИ за неделю

Posted 12 ноября, 09:45
Published 12 ноября, 09:45
Modified 12 ноября, 09:47
Updated 12 ноября, 09:47
25,9 тысяч заболевших почти на шесть процентов ниже среднего показателя за последние несколько лет, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Чаще всего ОРВИ заболевают дети. Большее количество свердловчан заболели в Сысертском ГО и в Свободном. В уральской столице заразились инфекцией около 13 процентов.
Напомним, в конце октября 2024 года в Свердловской области число заболевших ОРВИ стало меньше более, чем на шесть процентов.