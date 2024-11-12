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Posted 12 ноября, 09:45

Published 12 ноября, 09:45

Modified 12 ноября, 09:47

Updated 12 ноября, 09:47

Больше 25 тысяч жителей Свердловской области заболели ОРВИ за неделю

Больше 25 тысяч жителей Свердловской области заболели ОРВИ за неделю

12 ноября 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области заболели вирусной инфекцией более 25 тысяч местных жителей с 4 по 10 ноября 2024 года.

25,9 тысяч заболевших почти на шесть процентов ниже среднего показателя за последние несколько лет, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Чаще всего ОРВИ заболевают дети. Большее количество свердловчан заболели в Сысертском ГО и в Свободном. В уральской столице заразились инфекцией около 13 процентов.

Напомним, в конце октября 2024 года в Свердловской области число заболевших ОРВИ стало меньше более, чем на шесть процентов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Здоровье#Болезнь#Статистика#Заболеваемость#Заболевшие#Екатеринбург
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