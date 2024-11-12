Депутаты в Свердловской области одобрили транспортный налог

Posted 12 ноября, 11:01
Published 12 ноября, 11:01
Modified 12 ноября, 11:03
Updated 12 ноября, 11:03
Данный налог будет касаться свердловчан, у которых машины с небольшой мощностью. Ставка для хозяев машин, у которых мощность до 100 л. с., составляет 10 рублей, пишет Ура.ру.
При этом от данного налога освобождаются пенсионеры, инвалиды, многодетные родители и другие категории граждан. Законопроект был представлен региональным министром экономики Русланом Садыковым.
Напомним, жителей Екатеринбурга планируют освободить от уплаты туристического налога.