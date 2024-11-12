tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 11:01

Published 12 ноября, 11:01

Modified 12 ноября, 11:03

Updated 12 ноября, 11:03

Депутаты в Свердловской области одобрили транспортный налог

Депутаты в Свердловской области одобрили транспортный налог

12 ноября 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney.
Власти Свердловской области положительно отнеслись к введению налога для хозяев автомобилей, который был отменен 13 лет назад.

Данный налог будет касаться свердловчан, у которых машины с небольшой мощностью. Ставка для хозяев машин, у которых мощность до 100 л. с., составляет 10 рублей, пишет Ура.ру.

При этом от данного налога освобождаются пенсионеры, инвалиды, многодетные родители и другие категории граждан. Законопроект был представлен региональным министром экономики Русланом Садыковым.

Напомним, жителей Екатеринбурга планируют освободить от уплаты туристического налога.

В Свердловской области фермеров освободят от единого налога. Но не всех
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области обсуждаются нововведения в закон о транспортном налогеВ Екатеринбурге суд узаконил частные крематории«В Европе содрали писсуары»: в России запретили пропаганду чайлдфри
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Налог#Депутаты#Законопроект#Транспортный налог#Екатеринбург#Автомобилисты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика