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Posted 12 ноября, 03:41

Published 12 ноября, 03:41

Modified 12 ноября, 03:43

Updated 12 ноября, 03:43

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

12 ноября 2024, 03:41
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух автомобилей на пересечении улиц Московская — Волгоградская. Авария случилась ночью 12 ноября 2024 года.

Сообщается, что оба автомобиля были на высокой скорости. В какой-то момент они друг в друга влетели. На место происшествия выезжали сотрудники реанимации, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

На месте случившегося также работали автоинспекторы. Пострадавших нет, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции, рассказали Е1 в пресс-службе областного ГИБДД.

Напомним, 5 ноября 2024 года в Верхней Пышме в аварию попали два автомобиля. Один человек получил повреждения. По какой причине случилось ДТП — неизвестно.

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