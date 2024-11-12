Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Posted 12 ноября, 03:41
Published 12 ноября, 03:41
Modified 12 ноября, 03:43
Updated 12 ноября, 03:43
Сообщается, что оба автомобиля были на высокой скорости. В какой-то момент они друг в друга влетели. На место происшествия выезжали сотрудники реанимации, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
На месте случившегося также работали автоинспекторы. Пострадавших нет, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции, рассказали Е1 в пресс-службе областного ГИБДД.
Напомним, 5 ноября 2024 года в Верхней Пышме в аварию попали два автомобиля. Один человек получил повреждения. По какой причине случилось ДТП — неизвестно.