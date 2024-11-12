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Posted 12 ноября, 10:26

Published 12 ноября, 10:26

Modified 12 ноября, 10:28

Updated 12 ноября, 10:28

Экс-начальник ГИБДД в Ивделе осужден на три года за взятку

Экс-начальник ГИБДД в Ивделе осужден на три года за взятку

12 ноября 2024, 10:26
Фото: 1MI.
Бывший начальник ГИБДД в Ивделе получил взятку в размере 120 тысяч рублей весной 2023 года.

Вышеуказанную сумму в качестве взятки начальник ведомства взял взаимен на то, что он не станет привлекать к ответственности юрлицо. Во время передачи взятки его задержали, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении задержанного возбудили дело. После завершения расследования суд, рассмотрев материалы дела, назначил подсудимому три года и шесть месяцев тюремного заключения.

Напомним, в ноябре 2024 года Екатеринбурге начался суд над бывшим главой областного минтранса Василием Старковым, который обвиняется в коррупции.

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#Елизавета Зиборова#Общество#ГИБДД#Суд#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Приговор#Взятка#Екатеринбург
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