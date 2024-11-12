Экс-начальник ГИБДД в Ивделе осужден на три года за взятку

Posted 12 ноября, 10:26
Published 12 ноября, 10:26
Modified 12 ноября, 10:28
Updated 12 ноября, 10:28
Вышеуказанную сумму в качестве взятки начальник ведомства взял взаимен на то, что он не станет привлекать к ответственности юрлицо. Во время передачи взятки его задержали, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В отношении задержанного возбудили дело. После завершения расследования суд, рассмотрев материалы дела, назначил подсудимому три года и шесть месяцев тюремного заключения.
Напомним, в ноябре 2024 года Екатеринбурге начался суд над бывшим главой областного минтранса Василием Старковым, который обвиняется в коррупции.