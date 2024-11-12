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Posted 12 ноября, 16:38

Published 12 ноября, 16:38

Modified 12 ноября, 16:38

Updated 12 ноября, 16:38

ЕР представила в Минпросвещения список объектов образования для капремонта

ЕР представила в Минпросвещения список объектов образования для капремонта

12 ноября 2024, 16:38
Фото: er.ru.
«Единая Россия» составила и направила в Минпросвещения список объектов образования, которые нуждаются в капитальном ремонте в 2025–2027 годах. В него были внесены более четырёх тысяч школ, детских садов и техникумов.

Партия сообщила о намерении установить контроль над ходом ремонтных работ в образовательных учреждениях. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, выступая на всероссийском совещании по программе капитального ремонта объектов образования. Совещание проводилось в режиме видеоконференции в Волгограде, оно прошло с участием министра просвещения Сергея Кравцова.

Владимир Якушев напомнил, что программа охватит также детские сады и учреждения среднего профессионального образования, пишет mkset.ru.

По информации Владимира Якушева, в общий федеральный список включили 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также запланировано строительство 68 новых школ и 63 детских садов. До 12 декабря, как пообещал секретарь генсовета ЕР, за каждым объектом будет закреплен ответственный депутат и сенатор от партии.

Владимир Якушев также указал, что за все время реализации программы капремонта (с 2022 года) отремонтированы почти 4500 школьных зданий, причем 406 отремонтировали в этом году. До конца текущего года запланирован ввод еще более 280 зданий школ.

По словам Владимира Якушева, в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан, а также в Чеченской Республике состоялись все намеченные на год ремонты.

В соответствии с программой строительства новых школ уже начали эксплуатироваться 1411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году построили 70 школ, ввод еще 162 школ намечен до конца года.

«Также с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года введены в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест», — сообщил врио секретаря генсовета «Единой России». Об этом пишет сайт ER.ru.

Программу капитального ремонта школ «Единая Россия» реализует в сотрудничестве с Министерством просвещения. Эта программа составляет часть народной программы партии. Ее инициатором был президент Владимир Путин, который выдвинул соответствующее предложение на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ — от проекта до приемки — проводят под контролем общественных штабов, открытых «Единой Россией» и Министерством просвещения на местах. С этого года в число участников программы добавились новые регионы.

 

«В 2024 году в рамках народной программы партии в Свердловской области проходит капремонт 15 школ. Завершается строительство школы в Березовском. „Единая Россия“ продолжает активную работу по поддержке сферы образования. Депутаты Госдумы, Заксобрания, местных дум, секретари местных, первичных отделений партии и сторонники принимают личное участие в мониторингах объектов народной программы. Сданы Губернаторский лицей, который рассчитан на 1200 учеников, и новые учреждения в Чкаловском и Академическом районах Екатеринбурга. В 2024 году они приняли новых учеников. Мы контролируем ход работ, чтобы при появлении малейших проблем и сложностей мы могли оперативно их решить. В 2025 году партийцы продолжат мониторинги объектов народной программы», — прокомментировал координатор партпроекта «Новая школа» в Свердловской области Михаил Матвеев.

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