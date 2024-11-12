ЕР представила в Минпросвещения список объектов образования для капремонта

«В 2024 году в рамках народной программы партии в Свердловской области проходит капремонт 15 школ. Завершается строительство школы в Березовском. „Единая Россия“ продолжает активную работу по поддержке сферы образования. Депутаты Госдумы, Заксобрания, местных дум, секретари местных, первичных отделений партии и сторонники принимают личное участие в мониторингах объектов народной программы. Сданы Губернаторский лицей, который рассчитан на 1200 учеников, и новые учреждения в Чкаловском и Академическом районах Екатеринбурга. В 2024 году они приняли новых учеников. Мы контролируем ход работ, чтобы при появлении малейших проблем и сложностей мы могли оперативно их решить. В 2025 году партийцы продолжат мониторинги объектов народной программы», — прокомментировал координатор партпроекта «Новая школа» в Свердловской области Михаил Матвеев.