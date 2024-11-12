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Posted 12 ноября, 08:15

Published 12 ноября, 08:15

Modified 12 ноября, 08:17

Updated 12 ноября, 08:17

Эти постные оладушки пекла моя бабушка: ингредиенты самые простые, вкус незабываемый

Эти постные оладушки пекла моя бабушка: ингредиенты самые простые, вкус незабываемый

12 ноября 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Чтобы приготовить вкусные постные оладушки, воспользуйтесь этим простым рецептом — в СССР во времена дефицита он был чрезвычайно популярен. Эти оладушки не содержат продуктов животного происхождения и отлично подходят для поста.

Обычные оладьи получаются очень жирными и калорийными из-за содержания яиц, молока и сливочного масла. Оладушки, испеченные по этому рецепту, мало отличаются от них по вкусу, но считаются диетическими.

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Итак, для приготовления этого невероятно вкусного блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука — 300 граммов;
  • вода — 330 миллилитров;
  • сахар — 2 столовые ложки;
  • сухие дрожжи — 1 чайная ложка;
  • соль — 0,5 чайной ложки;
  • растительное масло — 3 столовые ложки.

Воду при желании можно заменить любым молоком на растительной основе — кокосовым, миндальным или овсяным. Кроме того, можно добавить разрыхлитель — примерно 1 чайную ложку. Если берете пищевую соду, то желательно «погасить» ее уксусом.

В большой миске смешайте муку, сахар, ванильный сахар и соль, добавьте разрыхлитель. Постепенно влейте воду или растительное молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Должно получиться гладкое и слегка густое тесто. Дайте тесту постоять 10-15 минут. Это поможет муке лучше впитать жидкость, а разрыхлителю активироваться.

Постные оладушки можно есть с вареньем, медом или сиропомПостные оладушки можно есть с вареньем, медом или сиропом
Постные оладушки можно есть с вареньем, медом или сиропом. Фото: Изображение Midjourney

Растительное масло раскалите на сковородке, а затем уменьшите огонь до среднего уровня. Оладушки удобно выкладывать ложкой, добавляя или уменьшая количество закваски. Жарить их необходимо примерно по 2-3 минуты с каждой стороны пока не образуется золотистая корочка.

Чтобы немного подсушить оладушки и уменьшить количество масла, переложите их на бумажное полотенце. Можно подать их на стол с любым вареньем, а также сиропом, медом или свежими ягодами.

Приятного аппетита! Вы удивитесь, насколько просто приготовить эти оладушки с легкой текстурой и приятным вкусом.

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Источник: ИА PrimaMedia.

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