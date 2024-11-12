Эти постные оладушки пекла моя бабушка: ингредиенты самые простые, вкус незабываемый

Posted 12 ноября, 08:15
Published 12 ноября, 08:15
Modified 12 ноября, 08:17
Updated 12 ноября, 08:17
Обычные оладьи получаются очень жирными и калорийными из-за содержания яиц, молока и сливочного масла. Оладушки, испеченные по этому рецепту, мало отличаются от них по вкусу, но считаются диетическими.
Итак, для приготовления этого невероятно вкусного блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
Воду при желании можно заменить любым молоком на растительной основе — кокосовым, миндальным или овсяным. Кроме того, можно добавить разрыхлитель — примерно 1 чайную ложку. Если берете пищевую соду, то желательно «погасить» ее уксусом.
В большой миске смешайте муку, сахар, ванильный сахар и соль, добавьте разрыхлитель. Постепенно влейте воду или растительное молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Должно получиться гладкое и слегка густое тесто. Дайте тесту постоять 10-15 минут. Это поможет муке лучше впитать жидкость, а разрыхлителю активироваться.
Растительное масло раскалите на сковородке, а затем уменьшите огонь до среднего уровня. Оладушки удобно выкладывать ложкой, добавляя или уменьшая количество закваски. Жарить их необходимо примерно по 2-3 минуты с каждой стороны пока не образуется золотистая корочка.
Чтобы немного подсушить оладушки и уменьшить количество масла, переложите их на бумажное полотенце. Можно подать их на стол с любым вареньем, а также сиропом, медом или свежими ягодами.
Приятного аппетита! Вы удивитесь, насколько просто приготовить эти оладушки с легкой текстурой и приятным вкусом.
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Источник: ИА PrimaMedia.