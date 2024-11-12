«Это был шок»: жительница Нижнего Тагила показала свой фильтр для воды

Женщина установила его впервые у себя дома и не ожидала такого результата. Мастер, который устанавливал магистральный фильтр в квартире Ольги, проживающей на ВМЗ, предупредил ее, что, когда напор холодной воды станет меньше, нужно будет заменить фильтр. Однако, несмотря на то, что через три месяца напор воды оставался прежним, Ольга решила проверить фильтр самостоятельно. Вынув его, она ужаснулась.