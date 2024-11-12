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Posted 12 ноября, 07:30

Published 12 ноября, 07:30

Modified 12 ноября, 07:32

Updated 12 ноября, 07:32

Тагильчанка ужаснулась фильтру для воды через три месяца использования

«Это был шок»: жительница Нижнего Тагила показала свой фильтр для воды

12 ноября 2024, 07:30
Фото: tagilcity.ru.

Тагильчанка ужаснулась фильтру для воды через три месяца использования

Рубрика
Дом и сад
Жительница Нижнего Тагила установила у себя дома новый магистральный фильтр для очистки воды, но, проверив его через 3 месяца, ужаснулась. Фильтр был весь почерневший и в слизи.

Женщина установила его впервые у себя дома и не ожидала такого результата. Мастер, который устанавливал магистральный фильтр в квартире Ольги, проживающей на ВМЗ, предупредил ее, что, когда напор холодной воды станет меньше, нужно будет заменить фильтр. Однако, несмотря на то, что через три месяца напор воды оставался прежним, Ольга решила проверить фильтр самостоятельно. Вынув его, она ужаснулась.

Три месяца назад мастер установил мне магистральный фильтр на всю входящую холодную воду, вчера решила поменять картридж, вот такой достала, это был шок. Рядом белый, это новый, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Ольга.
Фото: tagilcity.ru
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По словам Ольги, вода сильно ухудшилась еще в мае. У нее дома еще один фильтр на раковине в кухне. На холодную воду для питьевой воды. И, как рассказывает тагильчанка, даже после фильтра качество воды заметно ухудшилось.

Вода с мая месяца сильно ухудшилась. У меня стоит еще фильтр на раковине на кухне, на холодной воде, так вот, с весны даже из питьевого крана, после фильтра, почувствовала, что вода стала хуже. И задумалась о магистральном фильтре, — вспоминает Ольга.

В апреле 2024 года Роспотребнадзор заявил о том, что в Нижнем Тагиле качество питьевой воды становится все хуже. Об этом говорит возросшее в последнее время количество плохих результатов проб питьевой воды. Об этом заявил Юрий Бармин, начальник территориального отдела Роспотребнадзора.

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