Этот ягодный морс всегда варим при простуде и гриппе: поднимает на ноги за пару дней

Промойте ягоды под холодной водой. Вскипятите нужное количество воды в кастрюле. Добавьте ягоды в кипящую воду. Если вы используете имбирь, положите его в кастрюлю вместе с ягодами. Варите смесь на медленном огне в течение 5–7 минут, чтобы ягоды отдали свой сок и вкусы соединились. Процедите напиток через сито, чтобы избавиться от ягодных шкурок и семян, если это необходимо.