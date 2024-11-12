Этот ягодный морс всегда варим при простуде и гриппе: поднимает на ноги за пару дней

Posted 12 ноября, 13:32
Published 12 ноября, 13:32
Modified 12 ноября, 13:34
Updated 12 ноября, 13:34
Витаминный напиток из замороженных ягод может стать отличным помощником при простуде благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов. Вот простой рецепт, который поможет вам сделать такой напиток:
Ягоды можно предварительно не размораживать, — советует автор рецепта морса на портале «Повар».
Промойте ягоды под холодной водой. Вскипятите нужное количество воды в кастрюле. Добавьте ягоды в кипящую воду. Если вы используете имбирь, положите его в кастрюлю вместе с ягодами. Варите смесь на медленном огне в течение 5–7 минут, чтобы ягоды отдали свой сок и вкусы соединились. Процедите напиток через сито, чтобы избавиться от ягодных шкурок и семян, если это необходимо.
Дайте напитку немного остыть (до комфортной температуры), а затем добавьте лимонный сок и мед по вкусу. Важно не добавлять мед в очень горячий напиток, чтобы сохранить его полезные свойства. По желанию добавьте листики мяты при подаче. Разлейте напиток в чашки и наслаждайтесь прекрасным вкусом.
Вы можете варьировать состав ягод в зависимости от ваших предпочтений и наличия. Добавление меда и лимона не только улучшает вкус, но и усиливает лечебные свойства напитка. Пейте напиток теплым — так он будет лучше способствовать восстановлению при вирусных заболеваниях.
Количество сахара в рецепте можете регулировать по своему вкусу, если хотите получить более сладкий напиток — возьмите песка до 200 граммов, менее сладкий — уменьшите до 100 граммов, — советуют эксперты портала «Копилка кулинара».
Этот напиток не только вкусен, но и полезен для укрепления иммунной системы. Пейте его несколько раз в день во время простуды для лучшего эффекта.
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