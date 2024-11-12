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Posted 12 ноября, 13:32

Published 12 ноября, 13:32

Modified 12 ноября, 13:34

Updated 12 ноября, 13:34

Этот ягодный морс всегда варим при простуде и гриппе: поднимает на ноги за пару дней

Этот ягодный морс всегда варим при простуде и гриппе: поднимает на ноги за пару дней

12 ноября 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если летом вы наморозили ягод, то пришло самое время доставать их из холодильника. В сезон простуда и грипп попробуйте приготовить вкусный и полезный ягодный морс, который восстанавливает силы и укрепляет иммунитет.

Витаминный напиток из замороженных ягод может стать отличным помощником при простуде благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов. Вот простой рецепт, который поможет вам сделать такой напиток:

Ингредиенты

  • Замороженные ягоды: 1–2 чашки (черника, клюква, малина, облепиха или смесь ягод). Эти ягоды богаты витамином C и другими полезными веществами.
  • Вода: 500 мл — 1 литр.
  • Мед или сахар: по вкусу (мед предпочтительнее, так как он обладает антибактериальными свойствами).
  • Лимонный сок: из половинки лимона для дополнительного витамина C.
  • Имбирь (по желанию): небольшой кусочек, натертый — помогает успокоить горло и обладает противовоспалительными свойствами.
  • Мята (по желанию): несколько листиков для аромата.
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Приготовление

Ягоды можно предварительно не размораживать, — советует автор рецепта морса на портале «Повар».

Промойте ягоды под холодной водой. Вскипятите нужное количество воды в кастрюле. Добавьте ягоды в кипящую воду. Если вы используете имбирь, положите его в кастрюлю вместе с ягодами. Варите смесь на медленном огне в течение 5–7 минут, чтобы ягоды отдали свой сок и вкусы соединились. Процедите напиток через сито, чтобы избавиться от ягодных шкурок и семян, если это необходимо.

Дайте напитку немного остыть (до комфортной температуры), а затем добавьте лимонный сок и мед по вкусу. Важно не добавлять мед в очень горячий напиток, чтобы сохранить его полезные свойства. По желанию добавьте листики мяты при подаче. Разлейте напиток в чашки и наслаждайтесь прекрасным вкусом.

Замороженные ягоды сохраняют все полезные свойстваЗамороженные ягоды сохраняют все полезные свойства
Замороженные ягоды сохраняют все полезные свойства. Фото: 1MI

Полезные советы

Вы можете варьировать состав ягод в зависимости от ваших предпочтений и наличия. Добавление меда и лимона не только улучшает вкус, но и усиливает лечебные свойства напитка. Пейте напиток теплым — так он будет лучше способствовать восстановлению при вирусных заболеваниях.

Количество сахара в рецепте можете регулировать по своему вкусу, если хотите получить более сладкий напиток — возьмите песка до 200 граммов, менее сладкий — уменьшите до 100 граммов, — советуют эксперты портала «Копилка кулинара».

Этот напиток не только вкусен, но и полезен для укрепления иммунной системы. Пейте его несколько раз в день во время простуды для лучшего эффекта.

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