Евгений Куйвашев представил направления областной бюджетной политики на 2025 год

До конца года закончится строительство участка федеральной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. В 2025 году завершится и реконструкция второй очереди первого пускового комплекса ЕКАД протяженностью почти 10 километров. На сегодняшний день ведется проектирование реконструкции северного полукольца ЕКАД. В будущем году запланированы строительные и ремонтные работы в отношении более 220 километров автомобильных дорог.