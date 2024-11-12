Евгений Куйвашев представил направления областной бюджетной политики на 2025 год

Posted 12 ноября, 09:03
Published 12 ноября, 09:03
Modified 12 ноября, 09:05
Updated 12 ноября, 09:05
За основу на ближайшие 3 года взят базовый сценарий социально-экономического развития региона, который предполагает рост экономики, наращивание капитальных вложений, улучшение делового климата, расширение инвестиционной инфраструктуры.
Сегодня мы обсуждаем основные направления бюджетной политики Свердловской области на 2025 год и плановый период до 2027 года. Должен сказать, что министерство финансов и комитет по бюджету в этой связи провели большую работу по планированию бюджета. Учитывая возможности и результаты работы нашего хозяйственного комплекса, рассчитываем на ускоренное развитие импортозамещения, наращивание производства востребованной высокотехнологичной продукции, создание площадок для организации промышленных производств, — пояснил Евгений Куйвашев.
Согласно базовому прогнозу, в 2025 году доходы областного бюджета могут достигнуть почти 447 миллиардов рублей. Ожидаемый объем собственных налоговых и неналоговых доходов превысит 440 миллиардов рублей. Расходы областного бюджета вырастут до 490 миллиардов рублей.
Бюджет региона по-прежнему сохранит социальную направленность. Более 61% средств пойдут на поддержку и защиту свердловчан, образование, здравоохранение, культуру и спорт. Общая сумма затрат на эти цели — 300 миллиардов рублей. При этом объем межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению местным бюджетам, составит почти 193 миллиарда рублей.
Ключевые задачи для нас — это рост благополучия уральцев и поддержание социальной стабильности, интенсивное укрепление экономики и технологического суверенитета, концентрация финансовых ресурсов на создании условий для устойчивого, динамичного и сбалансированного развития региона. Эти направления остаются приоритетными и на среднесрочную перспективу до 2027 года, — добавил губернатор.
Один из важных инструментов — региональный материнский капитал. За 10 лет количество многодетных семей выросло почти в 2,5 раза и приблизилось к 70 тысячам. В 2025 году размер областного маткапитала превысит 175 тысяч рублей. На выплаты заложено более миллиарда рублей.
Всего на различные меры поддержки семей с детьми в следующем году планируется направить почти 34 миллиарда рублей.
В бюджете Свердловской области предусмотрены деньги на дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры. Средства пойдут на строительство и реконструкцию девяти объектов здравоохранения, в том числе детских поликлиник в Екатеринбурге, Березовском, Арамили, Серове. Продолжится также укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник, включая закупку оборудования и транспорта.
К примеру, в текущем году за счет инфраструктурных бюджетных кредитов открылась взрослая поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга.
В регионе будут построены детские сады в Солнечном, селах Косулино и Сажино. Новые школы появятся в том числе в Краснотурьинске, поселке Сосьва, в Режевском, Горноуральском, Нижнетуринском, Бисертском городских округах.
Интересно, что в 2024 году открылись новый лицей в Солнечном и школа в Академическом.
В рамках Инфраструктурного меню было привлечено 32 миллиарда рублей на создание и развитие более 20 социально значимых объектов. На модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Сысерти и других городах направлено свыше 5 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.
Говоря о качестве жизни в городах, отмечу и такое финансовоемкое направление, как модернизация систем ЖКХ и повышение качества коммунальных услуг. Направим на эти цели дополнительные средства в рамках новой федеральной программы по списанию двух третей задолженности по бюджетным кредитам, — сообщил Евгений Куйвашев.
Акцент будет сделан на опорных населенных пунктах, которые станут драйверами развития всего региона, в том числе в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, в Кушве планируется создание современной системы водоснабжения и водоотведения. Проект уже получил поддержку сенаторов.
Продолжим заниматься улучшением качества водоснабжения жителей Нижнего Тагила. Для этого мы реализуем крупнейший инвестиционный проект — строительство станции водоподготовки «Южная», на который привлекли специальный казначейский кредит, — добавил губернатор.
Благодаря федеральной программе «Стимул» за 8 лет в регионе было построено почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, на сегодняшний день продолжается реализация 23 проектов КРТ сразу в нескольких муниципалитетах, первые многоквартирные дома будут сданы уже в следующем году.
Еще одно важное направление — сокращение аварийного жилого фонда. При плане в 13 тысяч человек улучшить условия проживания смогли 25 тысяч уральцев.
Очень востребованной остается программа по благоустройству общественных и дворовых территорий. До конца года в рамках федерального проекта будет благоустроено более 70 таких пространств. Все эти проекты играют важную роль в формировании комфортных условий для жизни, — отметил глава региона.
Инвестиции в развитие сельских территорий — это вклад в продовольственную безопасность всего региона. Сельхозпроизводителям окажут поддержку в модернизации производств, закреплении кадров, приобретении минеральных удобрений, техники и ГСМ окажут.
В бюджете заложены и средства, предназначенные обеспечивать реализацию мероприятий по подведению газа в сельские территории. В области созданы все условия для повышения доступности социальной газификации.
Мы входим в ТОП-5 субъектов по темпам догазификации. Техническая возможность создана для более чем 87 тысяч домовладений. Общий объем внебюджетных средств, направленных на реализацию программы, уже составил порядка 12 миллиардов рублей. Наша цель к 2030 году обеспечить подключение больше 110 тысяч частных домовладений, — напомнил Евгений Куйвашев.
До конца года закончится строительство участка федеральной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. В 2025 году завершится и реконструкция второй очереди первого пускового комплекса ЕКАД протяженностью почти 10 километров. На сегодняшний день ведется проектирование реконструкции северного полукольца ЕКАД. В будущем году запланированы строительные и ремонтные работы в отношении более 220 километров автомобильных дорог.
Сообщается, что в течение года на местные и пригородные маршруты вышло более 330 новых автобусов. Часть из них была приобретена за счет средств специального казначейского кредита. Задача привлечения федеральных ресурсов для обновления пассажирского транспорта сохраняет свою актуальность.
Продолжается реализация концессии по организации межмуниципального трамвайного маршрута «Верхняя Пышма — Екатеринбург». В феврале открыто высокотехнологичное трамвайное депо. Специалисты занимаются предпроектными и проектными работами по продлению маршрута до Среднеуральска.
Флагманский проект Свердловской области в сфере транспорта и логистики — «Сухой порт». Работа над созданием сухопутных «причалов» даст возможность соединиться с морскими причалами арктических портов Ямала в рамках создания Меридионального транспортного коридора.
Ключевым условием роста экономики сегодня является удовлетворение возросших кадровых потребностей.
Это одна из первоочередных задач. Работа здесь ведется системно и последовательно и охватывает все уровни образования и подготовки кадров, учитывает возможности и ресурсы предприятий, — продолжил Евгений Куйвашев.
В 2025 году начнется перезагрузка региональной программы «Уральская инженерная школа». Будут созданы окружные и муниципальные ресурсные центры, новые базовые площадки «Дворца молодежи», реализующие программы допобразования технической и естественно-научной направленности; областной центр беспилотных технологий.
Мы строим вторую очередь кампуса УрФУ. По сути, в Екатеринбурге создается настоящий студенческий город, где будет выстроена вся необходимая научно-образовательная и социальная инфраструктура, — считает губернатор.
Учитывая региональные возможности и поставленные задачи, в том числе в рамках нового нацпроекта «Кадры», Свердловская область должна стать лидером по подготовке специалистов для современной промышленности, центром развития образовательной и научной инфраструктуры, местом притяжения талантливой молодежи.
Особые лидерские компетенции — в транспортном машиностроении. Сюда относятся скоростные поезда «Финист» от «Уральских локомотивов». Также группа «Синара» участвует в создании электропоездов для высокоскоростных магистралей. А на «Уралвагонзаводе» ведется подготовка к запуску в серийное производство инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности.
Другая передовая отрасль — атомная энергетика. Корпорация «Росатом» планирует строительство пятого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-1200. За этими технологиями — будущее ядерной энергетики.
С 2025 года мы приступаем к реализации региональной госпрограммы «Научно-технологическое развитие Свердловской области». Ее цель — увеличение к 2030 году доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП в полтора раза по сравнению с 2022 годом, — сказал глава Свердловской области.
Амбициозная цель региона — развитие научно-технологических, производственных, кадровых компетенций в таких перспективных направлениях и отраслях, как электроника и беспилотные авиационные системы. Достижению запланированного послужит создание научно-производственной экосистемы «Космос».