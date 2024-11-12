Физраствор пропадает в аптеках Свердловской области

Posted 12 ноября, 05:45
Published 12 ноября, 05:45
Modified 12 ноября, 05:47
Updated 12 ноября, 05:47
В стране физраствор стал производиться меньше, чем раньше. Его поставки в 2024 году стали ниже на 45 процентов в сравнении с 2023 годом, рассказал глава по развитию организации RNC Pharma Николай Беспалов.
По словам Беспалова, объемы производимого лекарства связаны с нерентабельностью производства. Стоимость производства и логистики стала существенно выше, пишет ЕАН.
При этом за счет импорта возместить потери не получится, так как зарубежные поставщики российским рынком не интересуются.
Напомним, в Свердловской области предприятия Ирбита и Кунгура сократили поставки сливочного масла.