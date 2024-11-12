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Posted 12 ноября, 05:45

Published 12 ноября, 05:45

Modified 12 ноября, 05:47

Updated 12 ноября, 05:47

Физраствор пропадает в аптеках Свердловской области

Физраствор пропадает в аптеках Свердловской области

12 ноября 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области заметно снизилось количество физраствора. Также дефицит наблюдается в Челябинской и Тюменской областях.

В стране физраствор стал производиться меньше, чем раньше. Его поставки в 2024 году стали ниже на 45 процентов в сравнении с 2023 годом, рассказал глава по развитию организации RNC Pharma Николай Беспалов.

По словам Беспалова, объемы производимого лекарства связаны с нерентабельностью производства. Стоимость производства и логистики стала существенно выше, пишет ЕАН.

При этом за счет импорта возместить потери не получится, так как зарубежные поставщики российским рынком не интересуются.

Напомним, в Свердловской области предприятия Ирбита и Кунгура сократили поставки сливочного масла.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Здоровье#Лекарство#Производство#Статистика#Екатеринбург
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