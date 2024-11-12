ГАИ предупредило: свердловские дороги вновь превратились в каток

Posted 12 ноября, 15:56
Published 12 ноября, 15:56
Modified 12 ноября, 15:58
Updated 12 ноября, 15:58
Дороги Свердловской области больше напоминают каток, чем автомобильную трассу. О неблагоприятных условиях из-за сильного гололеда водителей предупредили в ГАИ региона.
Так, необходимо соблюдать осторожность при передвижении по трассе Пермь — Екатеринбург. В частности, сильный снегопад наблюдается в районе Ачита. Из-за того, что снег идет непрерывно, дорожники не успевают очищать трассу.
К осторожному управлению транспортным средством также призвали автоинспекторы Нижнего Тагила.
Планировать поездки на транспорте необходимо заблаговременно и с расчетом на более длительное время нахождения в пути, — говорится в обращении.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях ГАИ Свердловской области ранее выпустило в выходные.