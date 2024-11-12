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Posted 12 ноября, 15:56

Published 12 ноября, 15:56

Modified 12 ноября, 15:58

Updated 12 ноября, 15:58

В ГАИ Свердловской области предупредили автомобилистов о скользких дорогах

ГАИ предупредило: свердловские дороги вновь превратились в каток

12 ноября 2024, 15:56
Фото: ГАИ Свердловской области.

В ГАИ Свердловской области предупредили автомобилистов о скользких дорогах

Свердловские автоинспекторы обратились к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила, так как на дорогах очень скользко.

Дороги Свердловской области больше напоминают каток, чем автомобильную трассу. О неблагоприятных условиях из-за сильного гололеда водителей предупредили в ГАИ региона.

Так, необходимо соблюдать осторожность при передвижении по трассе Пермь — Екатеринбург. В частности, сильный снегопад наблюдается в районе Ачита. Из-за того, что снег идет непрерывно, дорожники не успевают очищать трассу.

К осторожному управлению транспортным средством также призвали автоинспекторы Нижнего Тагила.

Планировать поездки на транспорте необходимо заблаговременно и с расчетом на более длительное время нахождения в пути, — говорится в обращении.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях ГАИ Свердловской области ранее выпустило в выходные.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#ГАИ#Погода#Снегопад#Предупреждение#Дороги#Екатеринбург#Инспекторы ГАИ
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