Горки, снежный тир и украшения: в шести селах под Тагилом установят новогодние елки

Posted 12 ноября, 09:47
Published 12 ноября, 09:47
Modified 12 ноября, 09:49
Updated 12 ноября, 09:49
Речь идет о деревне Усть-Утка, поселках Висимо-Уткинск, Уралец, Покровское-1, селах Елизаветинское и Серебрянка. Точное место обустройства новогодних площадок будет определено позже, но сдать все объекты подрядчику необходимо к 20 декабря 2024 года.
Для начала будут подготовлены и расчищены площадки. Затем на каждую из них установят новогоднюю ель не менее шести метров высоты. Деревья украсят игрушками и гирляндами.
Рядом появятся снежные и деревянные горки. За их проливку водой ответственен подрядчик. А из фанеры смастерят снежный тир, чтобы дети и взрослые могли кидаться туда снежками.
Правила поведения на ледовых горках должны быть распечатаны, заламинированы и вморожены с лицевой стороны горки при входе, — выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что на строительство ледового городка в Нижнем Тагиле выделено 16,5 миллиона рублей.