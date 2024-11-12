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Posted 12 ноября, 09:47

Published 12 ноября, 09:47

Modified 12 ноября, 09:49

Updated 12 ноября, 09:49

Новогодние елки установят в шести селах под Нижним Тагилом

Горки, снежный тир и украшения: в шести селах под Тагилом установят новогодние елки

12 ноября 2024, 09:47
Фото: 1MI.

Новогодние елки установят в шести селах под Нижним Тагилом

К 20 декабря в шести сельских населенных пунктах Нижнего Тагила появятся новогодние елки и городки для детей. Для этого выделено более 600 тысяч рублей.

Речь идет о деревне Усть-Утка, поселках Висимо-Уткинск, Уралец, Покровское-1, селах Елизаветинское и Серебрянка. Точное место обустройства новогодних площадок будет определено позже, но сдать все объекты подрядчику необходимо к 20 декабря 2024 года.

Для начала будут подготовлены и расчищены площадки. Затем на каждую из них установят новогоднюю ель не менее шести метров высоты. Деревья украсят игрушками и гирляндами.

Рядом появятся снежные и деревянные горки. За их проливку водой ответственен подрядчик. А из фанеры смастерят снежный тир, чтобы дети и взрослые могли кидаться туда снежками.

Правила поведения на ледовых горках должны быть распечатаны, заламинированы и вморожены с лицевой стороны горки при входе, — выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что на строительство ледового городка в Нижнем Тагиле выделено 16,5 миллиона рублей.

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