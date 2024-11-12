Губернатор Свердловской области отругал местных производителей молока

Posted 12 ноября, 09:32
Published 12 ноября, 09:32
Modified 12 ноября, 09:34
Updated 12 ноября, 09:34
Глава региона в ходе выступления в Заксобрании жестко раскритиковал местных предпринимателей, которые занимаются производством молочной продукции.
Дело в том, что свердловские бизнесмены реализуют молочку в другие регионы в то время, как из областного бюджета субсидируют развитие их производства и помогают обновить технику.
Губернатор заявил, что при таких действиях некоторых предпринимателей, субсидий и помощи могут лишиться все производители молочной продукции, включая и тех, кто продает товар в пределах региона. Куйвашев объяснил, что не может выборочно лишать субсидий.
Глава региона также сообщил, что в ближайшее время могут обязать всех предпринимателей подписать документ, согласно которому бизнесмены смогут продавать молочную продукцию только в своей области.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области сливочное масло подешевеет к Новому году.