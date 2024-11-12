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Posted 12 ноября, 09:32

Published 12 ноября, 09:32

Modified 12 ноября, 09:34

Updated 12 ноября, 09:34

Губернатор Свердловской области отругал местных производителей молока

Губернатор Свердловской области отругал местных производителей молока

12 ноября 2024, 09:32
Фото: 1MI.
Губернатор Евгений Куйвашев отругал свердловских производителей молока.

Глава региона в ходе выступления в Заксобрании жестко раскритиковал местных предпринимателей, которые занимаются производством молочной продукции.

Дело в том, что свердловские бизнесмены реализуют молочку в другие регионы в то время, как из областного бюджета субсидируют развитие их производства и помогают обновить технику.

Губернатор заявил, что при таких действиях некоторых предпринимателей, субсидий и помощи могут лишиться все производители молочной продукции, включая и тех, кто продает товар в пределах региона. Куйвашев объяснил, что не может выборочно лишать субсидий.

Глава региона также сообщил, что в ближайшее время могут обязать всех предпринимателей подписать документ, согласно которому бизнесмены смогут продавать молочную продукцию только в своей области.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области сливочное масло подешевеет к Новому году.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Молоко#Молочная продукция#Екатеринбург#Производители
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