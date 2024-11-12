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Posted 12 ноября, 08:44

Published 12 ноября, 08:44

Modified 12 ноября, 08:46

Updated 12 ноября, 08:46

Итоги 2024 года: лидеры рейтинга по созданию инфраструктуры ТКО на Среднем Урале

Итоги 2024 года: лидеры рейтинга по созданию инфраструктуры ТКО на Среднем Урале

12 ноября 2024, 08:44
Фото: Рифей.
В текущем году в северных округах Свердловской области продолжились обустройство и модернизация мест накопления ТКО. Региональный оператор подвел итоги работ и составил рейтинг администраций, которые сделали наибольший вклад в обновление инфраструктуры обращения с отходами.

Пятерку лидеров возглавила Нижняя Тура. В 2024 году здесь реконструировали и привели в соответствие санитарным нормам 41 контейнерную площадку. Свыше 40 новых мест накопления коммунальных отходов было введено в эксплуатацию в Нижнем Тагиле.

В Верхотурском городском округе построено, но еще не оборудовано баками для сбора отходов, 35 площадок. Масштабную реконструкцию провели также в Красноуральске, где специалисты модернизировали 34 старых площадки. Замыкает пятерку лидеров Новая Ляля — за год местная администрация обновила 11 действующих мест сбора ТКО.

Уже не раз говорилось, что именно по состоянию контейнерных площадок жители делают выводы о ходе экологической реформы, поэтому так важно говорить о тех администрациях, кто вкладывает силы и средства в развитие инфраструктуры обращения с ТКО на своих территориях. Хочется, чтобы все муниципалитеты уделяли должное внимание вопросам экологии и благоустройства, что в конечном итоге положительно скажется на качестве жизни жителей северных районов Свердловской области, — пояснил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.

Интересно, что на 2025 год наиболее амбициозные планы по обновлению инфраструктуры обращения с ТКО наметила администрация Нижнего Тагила, поскольку расчетная потребность частного сектора здесь составляет 26 площадок на 104 контейнера и 17 мест размещения крупногабаритных отходов на 17 бункеров. В Верхотурье обустроят 30 новых мест сбора ТКО, в Краснотурьинске — 25, в Нижней Туре — 22, в Сосьве — 20, а в Кушве создадут 16 контейнерных площадок и еще 5 модернизируют.

Свыше тысячи контейнерных площадок появятся в Свердловской области в 2024 году
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Благоустройство#Рейтинг#Верхотурье#Средний Урал#Новая Ляля#Мусорный контейнер#Нижняя Тура#Красноуральск#Инфраструктура#Екатеринбург#Рифей#ТКО#Контейнерные площадки
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