Итоги 2024 года: лидеры рейтинга по созданию инфраструктуры ТКО на Среднем Урале

Интересно, что на 2025 год наиболее амбициозные планы по обновлению инфраструктуры обращения с ТКО наметила администрация Нижнего Тагила, поскольку расчетная потребность частного сектора здесь составляет 26 площадок на 104 контейнера и 17 мест размещения крупногабаритных отходов на 17 бункеров. В Верхотурье обустроят 30 новых мест сбора ТКО, в Краснотурьинске — 25, в Нижней Туре — 22, в Сосьве — 20, а в Кушве создадут 16 контейнерных площадок и еще 5 модернизируют.