Из стиральной машины выйдут литры грязи: добавляем колпачок этого средства и ждем

Стиральные машины со временем накапливают остатки моющих средств, грязь и плесень — все это вызывает неприятные запахи. Чтобы одежда была чистой, специалисты рекомендуют время от времени запускать холостой цикл стирки с добавление определенных веществ. Так, эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова уверяет, что с проблемой отлично справится бура.