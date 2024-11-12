tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 10:04

Published 12 ноября, 10:04

Modified 12 ноября, 10:22

Updated 12 ноября, 10:22

Из стиральной машины выйдут литры грязи: добавляем колпачок этого средства и ждем

Из стиральной машины выйдут литры грязи: добавляем колпачок этого средства и ждем

12 ноября 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Очистка стиральной машины изнутри важна для поддержания ее работоспособности и предотвращения неприятных запахов. Если этого не делать, то агрегат начнет барахлить и будет хуже отстирывать одежду. Рассказываем, какое средство может легко решить проблему.

Стиральные машины со временем накапливают остатки моющих средств, грязь и плесень — все это вызывает неприятные запахи. Чтобы одежда была чистой, специалисты рекомендуют время от времени запускать холостой цикл стирки с добавление определенных веществ. Так, эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова уверяет, что с проблемой отлично справится бура.

Пакет на батарее помог очистить воздух в квартире: об этом лайфхаке знали еще в СССР
Узнать подробнее
Это метод более экономный и действенный, чем с использованием борной кислоты. Достаточно добавить в барабан 1 колпачок буры, выставить температуру в 30-40 градусов, убрать режим отжима и запустить цикл чистки на 30 минут, — говорит эксперт.

Бура вычистит машину изнутри, удалит накипь и залежи старого стирального порошка, которые мешают нормальному пенообразованию. В чистой машине снова будет много пены, а значит одежда после стирки будет выглядеть лучше.

Помимо буры есть и другие эффективные средства: например, уксус. Налейте около двух стаканов белого уксуса в барабан машины или лоток для порошка и запустите длинный цикл стирки на высокотемпературном режиме, без одежды. Уксус помогает удалить накопления мыла и порошка, плесень и убрать запахи.

Вещи не серые и не желтые, а ослепительно белые: вот с чем постирать вещи в машинке
Узнать подробнее

Решить проблему можно и с помощью пищевой соды. Смешайте полстакана пищевой соды с водой до состояния пасты и добавьте в барабан. Запустите машину на горячем цикле. Пищевая сода обладает мягкими абразивными свойствами, она освежает машину и удаляет накопления грязи и запахи.

Также попробуйте использовать лимонную кислоту. Добавьте около 100 граммов порошка в барабан и запустите цикл стирки на высокой температуре. Лимонная кислота эффективно удаляет накипь и помогает при борьбе с плесенью и бактериями.

Узнайте, какие обогреватели эффективнее всего обогревают дом и экономят электроэнергию.

Нагар из дымохода отвалится огромными кусками: нужны всего две ложки этого средства
Узнать подробнее
Читайте также:
Зараза в чашке чая: как нужно мыть чайник изнутри, чтобы убить все бактерииПротивный нагар в кастрюле отойдет в два счета: 3 реально работающих лайфхакаВремя действовать: в ноябре обработайте сад от вредителей и болезней этими средствами
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Уксус#Стиральная машина#Лимонная кислота#Дом и сад#КЦ#Пищевая сода#Полезные советы#Уход за стиральной машиной#Чистка стиральной машины#Бура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика