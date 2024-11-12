Из стиральной машины выйдут литры грязи: добавляем колпачок этого средства и ждем

Posted 12 ноября, 10:04
Published 12 ноября, 10:04
Modified 12 ноября, 10:22
Updated 12 ноября, 10:22
Стиральные машины со временем накапливают остатки моющих средств, грязь и плесень — все это вызывает неприятные запахи. Чтобы одежда была чистой, специалисты рекомендуют время от времени запускать холостой цикл стирки с добавление определенных веществ. Так, эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова уверяет, что с проблемой отлично справится бура.
Это метод более экономный и действенный, чем с использованием борной кислоты. Достаточно добавить в барабан 1 колпачок буры, выставить температуру в 30-40 градусов, убрать режим отжима и запустить цикл чистки на 30 минут, — говорит эксперт.
Бура вычистит машину изнутри, удалит накипь и залежи старого стирального порошка, которые мешают нормальному пенообразованию. В чистой машине снова будет много пены, а значит одежда после стирки будет выглядеть лучше.
Помимо буры есть и другие эффективные средства: например, уксус. Налейте около двух стаканов белого уксуса в барабан машины или лоток для порошка и запустите длинный цикл стирки на высокотемпературном режиме, без одежды. Уксус помогает удалить накопления мыла и порошка, плесень и убрать запахи.
Решить проблему можно и с помощью пищевой соды. Смешайте полстакана пищевой соды с водой до состояния пасты и добавьте в барабан. Запустите машину на горячем цикле. Пищевая сода обладает мягкими абразивными свойствами, она освежает машину и удаляет накопления грязи и запахи.
Также попробуйте использовать лимонную кислоту. Добавьте около 100 граммов порошка в барабан и запустите цикл стирки на высокой температуре. Лимонная кислота эффективно удаляет накипь и помогает при борьбе с плесенью и бактериями.
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