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Posted 12 ноября, 10:47

Published 12 ноября, 10:47

Modified 12 ноября, 10:49

Updated 12 ноября, 10:49

Картошку всю жизнь не варили, а портили: вот что вы делали неправильно

Картошку всю жизнь не варили, а портили: вот что вы делали неправильно

12 ноября 2024, 10:47
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Казалось бы, что может быть проще варки картофеля — положил в воду и жди, пока не приготовится. Но, оказывается, в этом процессе есть много важных нюансов, которые влияют на вкус картошки или блюда из него. Вот какие тонкости следует учитывать.

Для варки «кругляшами» или, например, для шашлыка из картофеля лучше использовать сорта картофель с низким содержанием крахмала. Эти корнеплоды не будут рассыпаться на вилке. Но если вы готовите салат или пюре, то подойдут крахмалистые сорта, которые придадут блюду «мягкость и пушистость».

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Берите клубни одинакового размера, чтобы они варились равномерно. Если картофель старый, его лучше очистить. Мелкие и молодые картофелины часто варят в кожуре. Перед варкой можно на пару часов замочить клубни в холодной воде, чтобы удалить излишки крахмала.

Картофель нужно закладывать в холодную, а не кипящую воду.

Это обеспечивает равномерный прогрев и защищает от разваривания внешнего слоя. Солить воду рекомендуется в конце варки, чтобы избежать излишней жесткости, — пишет портал «Ставрополь Медиа».

Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь до среднего или слабого и продолжайте варить около 20-25 минут. Готовность проверяйте с помощью вилки — она должна легко протыкать кусочки.

Вкус конечного блюда во многом зависит от того, какой сорт картофеля вы выбираетеВкус конечного блюда во многом зависит от того, какой сорт картофеля вы выбираете
Вкус конечного блюда во многом зависит от того, какой сорт картофеля вы выбираете. Фото: 1MI

После варки сразу слейте воду и дайте картофелю немного постоять в кастрюле с открытой крышкой, чтобы испарилась лишняя влага. Если вы планируете пюре, картофель лучше немного подсушить в кастрюле на очень слабом огне после слива воды. Добавьте при варке лавровый лист или зубчик чеснока, чтобы картошка варилась в ароматном и насыщенном бульоне.

Некоторые сорта картофеля темнеют при варке и приобретают некрасивый коричневый оттенок. Несколько капель уксуса или лимонного сока, добавленные в кипящую воду, помогут сохранить белизну картофеля.

Попробуйте также испечь постные оладушки по рецепту, который был очень популярен в СССР.

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