Картошку всю жизнь не варили, а портили: вот что вы делали неправильно

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Казалось бы, что может быть проще варки картофеля — положил в воду и жди, пока не приготовится. Но, оказывается, в этом процессе есть много важных нюансов, которые влияют на вкус картошки или блюда из него. Вот какие тонкости следует учитывать.