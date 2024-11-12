Картошку всю жизнь не варили, а портили: вот что вы делали неправильно

Posted 12 ноября, 10:47
Published 12 ноября, 10:47
Modified 12 ноября, 10:49
Updated 12 ноября, 10:49
Для варки «кругляшами» или, например, для шашлыка из картофеля лучше использовать сорта картофель с низким содержанием крахмала. Эти корнеплоды не будут рассыпаться на вилке. Но если вы готовите салат или пюре, то подойдут крахмалистые сорта, которые придадут блюду «мягкость и пушистость».
Берите клубни одинакового размера, чтобы они варились равномерно. Если картофель старый, его лучше очистить. Мелкие и молодые картофелины часто варят в кожуре. Перед варкой можно на пару часов замочить клубни в холодной воде, чтобы удалить излишки крахмала.
Картофель нужно закладывать в холодную, а не кипящую воду.
Это обеспечивает равномерный прогрев и защищает от разваривания внешнего слоя. Солить воду рекомендуется в конце варки, чтобы избежать излишней жесткости, — пишет портал «Ставрополь Медиа».
Доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь до среднего или слабого и продолжайте варить около 20-25 минут. Готовность проверяйте с помощью вилки — она должна легко протыкать кусочки.
После варки сразу слейте воду и дайте картофелю немного постоять в кастрюле с открытой крышкой, чтобы испарилась лишняя влага. Если вы планируете пюре, картофель лучше немного подсушить в кастрюле на очень слабом огне после слива воды. Добавьте при варке лавровый лист или зубчик чеснока, чтобы картошка варилась в ароматном и насыщенном бульоне.
Некоторые сорта картофеля темнеют при варке и приобретают некрасивый коричневый оттенок. Несколько капель уксуса или лимонного сока, добавленные в кипящую воду, помогут сохранить белизну картофеля.
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